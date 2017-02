Ny studie slår fast at snus gir større risiko for diabetes

(Dagbladet): Studien, som er gjort ved Karolinska Institutet, og ved Umeå og Lund Universitet i Sverige, sier at personer som snuser en boks eller mer om dagen øker risikoen for diabetes type 2 med 70 prosent.

Rapporten ble publisert i Journal of Internal Medicine mandag.

Risikoøkningen er på samme nivå som det man i tidligere studier har sett blant personer som røyker en pakke sigaretter om dagen.

Omfattende studie

- Vi kan bekrefte det man tidligere har mistenkt, at folk som snuser har økt risiko for diabetes type 2. Det kan ikke forklares med at de røyker i blant eller av at de har en mindre sunn livsstil forøvrig, sier forsker Sofia Carlsson ved Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet i en pressemelding.

Forskerne har ved hjelp av opplysninger fra fem forskjellige studier fulgt over 54 500 menn fra 1990 til 2013.

Forsker Sofia Carlsson sier til Aftonbladet at hun syns at økningen i risikoen for diabetes 2 ved snusbruk er høy.

- Det er ganske mye, siden risikoen for å få diabetes er ganske høy fra før. Sju prosent får diabetes, omkring 90 prosent får type 2, sier Carlsson til avisa.

Risiko for storsnusere

Ifølge studien kreves det at man snuser en god del, før diabetesrisikoen skyter i taket. For personer som snuser færre enn fem bokser snus i uka, viser studien ingen økt risiko, skriver svenske Dagens Medisin.

Derimot har personer som snuser mellom fem og seks bokser snus i uka 40 prosent økning i risiko. Mens for personer som snuser sju bokser eller mer, øker risikoen for diabetes med så mye som 70 prosent.

Forskerne tror at årsaken til sammenhengen mellom snus og diabetes er at nikotin fører til nedsatt insulinsensitivitet, noe som øker risikoen for diabetes. Studien konkluderer også med at en person som bruker snus, utsetter seg for den samme eller litt høyere nikotineksponering enn en person som røyker.