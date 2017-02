Nye opplysninger: Politiet «skjøt for å treffe»

(Dagbladet): Under opptøyene i Rinkeby i Stockholm i går kveld gikk politiet først ut med at det ble avfyrt et varselskudd. Tirsdag morgen bekrefter Stockholmspolitiet at det dreide seg om et såkalt effekt-skudd og ikke et varselskudd. Forskjellen er om man skyter for å varsle eller skyter for å treffe.

Skuddet skal ha blitt avfyrt mot steinkasterne og de skjøt for å treffe, skriver flere svenske medier.

- Våre ansatte ble angrepet av en rekke personer, noen av dem var maskerte og kastet steiner. Det føltes så truende at det ble avfyrt et skudd som var utpekt for effekt, sier pressetalsmann Lars Bystrøm til Expressen.

Ingen personer skal ha blitt skadd av det avfyrte skuddet. Én politimann er skadd i en arm etter steinkast, og det er fremdeles uklart hvor alvorlig skadd han ble, skriver avisa.

Hærverk, plyndring og bilbranner

Opptøyene i Rinkeby mandag kveld startet i sammenheng med at politiet skulle gjøre en arrestasjon rundt 20.30-tida, ved tunnellbanen. Maskerte personer kastet stein mot politiet, det skal være snakk om rundt 30 ungdommer som deltok i opptøyene.

Situasjonen utviklet seg utover kvelden, og på bilder av området ser man flere biler i brann. Det skal være snakk om et titalls biler. Hærverk og innbrudd preget også kvelden i Rinkeby.

Et vitne på stedet opplyser at politiet trakk seg tilbake til en bensinstajon da opptøyene kom i gang for fullt, og veien ble sperret av slik at brannvesenet ikke kom seg inn til bilene som stod i flammer.

Politiet valgte også innstille bussavganger som skulle inn til området Rinkeby.

En reporter i Expressen var på stedet mandag kveld etter at situasjonen i 23.30-tida hadde roet seg.

- Det brenner fortsatt i to biler. Redningstjenesten har tatt seg inn i byen og slukker brannene. Iført hjelm og verneutstyr. Sammenlagt har jeg sett 4-5 politibusser i området, sa reporteren.

Politiet informerte at de gikk inn for å skape ro, men at de desverre har fått inn meldinger om at flere butikker har blitt plyndret i området. De gikk inn med flere ressurser for å få kontroll over situasjonen.

Politiet etterforsker hendelsen som vold mot offentlig tjenestemann og opptøyer. Ingen personer er arrestert i forbindelse med steinkastingen.

- Som en krigssone

Rinkeby er et kjent problemområde i Stockholm. Det var her NRK-journalist Anders Magnus ble pepret med stein i fjor vår, og her politiet aldri drar på kveldstid uten forsterkninger fra andre patruljer.

En frilanser SVT har snakket med, beskrev situasjonen i går som alvorlig.

- Jeg har vært med på en del uroligheter, men dette er noe ekstra. Det ser ut som en krigssone her, sa han.

Fotograf ble skadd

Ifølge Svenska Dagbladet skal en fotograf fra Dagens Nyheter ha blitt mishandlet når han skulle fotografere opptøyene. Det var rundt 22-tida mandag at han skulle inn for å dekke opptøyene og ble angrepet av en gruppe menn.

- Jeg har fått mange slag og spark i både kroppen og hodet. Jeg har tilbragt natten på sykehuset, sier fotografen til DN.

Han skal ha gått til en bensinstasjon i nærheten for å varsle politiet.

- De kunne ikke sende noen og spurte om jeg kunne ta meg til sykehuset selv. Det kunne jeg, men jeg var sjokka flere timer etterpå, sier fotografen.

- Jeg blir sint

Beatrice Ask i det svenske partiet Moderaterna møter i dag innenriksminister Anders Ygeman – og kommer til å rette skarp kritikk etter nattes opptøyer i Rinkeby, skriver Expressen.

Under opptøyene mandag kveld så en politipatrulje seg nødt å avfyre skudd som ikke var ment å advare, og den tidligere justisministeren reagerer sterkt.

- «Ikke igjen», var min første tanke. Dette er veldig alvorlig, man forstår jo hvor redde de som bor der må være. Jeg blir sint når politiet må trekke tilbake, for så å komme igjen, ettersom man har for lite ressurser der og da, sier Ask til avisa.

Hun skal ikke ha fått noe mer informasjon om detaljer rundt omstendighetene da politiet måtte avfyre skudd mot steinkasterne.

I dagens møte i justiskomiteen vil Ask legge frem en rekke krav til regjeringen. Blant annet ønsker hun svar på hva som skjedde med en politistasjon som var utlovet til Stockholm, som nå skal være utsatt til 2019.