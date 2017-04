Nyhetsbyrå: - Eksplosjonen var ei selvmordsbombe, og en person har meldt seg

(Dagbladet): Ifølge nyhetsbyrået Interfax var eksplosjonen som skjedde mellom to t-banestasjoner i St. Petersburg mandag formiddag, en selvmordsbombe.

En av gjerningspersonene ble drept da bomben gikk av.

Det opplyser kilder i rettsapparatet til nyhetsbyrået, skriver AP.

Nyhetsbyrået Interfax melder også at en mann har meldt seg for politiet. Dette skal være mannen som russiske medier publiserte bilder av mandag kveld.



At en person har meldt seg, er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

To var etterlyst

Tidligere i dag ble det meldt av flere russiske medier at to menn var mistenkt for å ha planlagt terrorangrepet. En var mistenkt for å ha plassert en bombe på T-banevogna mellom stasjonen Tekhnologitsjeskij Institut og Sennaja Plosjtsjad, som drepte minst elleve menneskeliv. Den andre skal ha vært mistenkt for å ha lagt en bombe på T-banestasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

Gjerningspersonene bak angrepet skal ha tilknytning til radikale islamistiske grupper i Russland. Den som meldte seg skal være i 20-åra og fra Sentral-Asia, skriver nyhetsbyrået.

Minst elleve drept

Titalls personer ble skadet. Det nøyaktige antallet er ikke kjent, og flere medier melder om alt fra 20 til 47 skadde.

Hvor mange som har blitt drept i angrepet, som Statsminister Dmitrij Medvedev kaller et terrorangrep er, også uklart, men den russiske antiterrorkomiteen sier i en uttalelse mandag kveld klokka 21 norsk tid at 11 personer skal være drept og at 45 er såret, skriver TV-kanalen REN.

Fem ganger så stor

Bomben som gikk av mellom de to T-banestasjonene var skjult i en koffert. Noen timer etterpå, ble en udetornert bombe funnet. Den ble funnet på T-banestasjonen ved Vostannaja-plassen, bare to kilometer unna første eksplosjon. Bomben, som var skjult i et brannslukningsapparat, ble uskadeliggjort av russiske myndigheter.

Ifølge Interfax tilsvarte bomben 1 kilo TNT og var opp til fem ganger sterkere enn den som eksploderte. Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget sprengladning fylt med nagler eller splinter som eksploderte.

Hadde den andre bomben gått av, kunne det fått fatale konsekvenser.