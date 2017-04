Nyhetsbyrå: - Etterforsker 23-åring med koblinger til radikale islamistiske grupper

(Dagbladet): Ifølge nyhetsbyrået Interfax var eksplosjonen som skjedde mellom to t-banestasjoner i St. Petersburg mandag formiddag, en selvmordsbombe.

En av gjerningspersonene ble drept da bomben gikk av. Minst elleve personer er drept, og omkring 45 personer skal være skadd etter eksplosjonen.

Det opplyser kilder i rettsapparatet til nyhetsbyrået, skriver AP.

Nyhetsbyrået Interfax melder også at en mann har meldt seg for politiet. Dette skal være mannen som russiske medier publiserte bilder av mandag kveld.

At en person har meldt seg, er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

Etterforsker mann med islamist-koblinger

Samtidig melder det russiske nyhetsbyrået at russisk politi etterforsker en mistenkt de mener har koblinger til radikale islamister.

Byrået siterer en ikke-identifisert sikkerhetskilde som sier etterforskere tror den mistenkte bar en bombe inn på toget med en ryggsekk. Ifølge byrået er det snakk om en 23 år gammel mann fra et sentralasiatisk land som tidligere var en del av Sovjetunionen.

Byrået skriver også at politiet mener den samme mannen, ikke noen andre, plantet en bombe på en annen jernbanestasjon. Denne bomben ble detonert før den gikk av,

Nyhetsbyrået Tass skriver imidlertid at en kvinne også kan ha vært involvert i eksplosjonen.

To var etterlyst

Tidligere i dag ble det meldt av flere russiske medier at to menn var mistenkt for å ha planlagt terrorangrepet. En var mistenkt for å ha plassert en bombe på T-banevogna mellom stasjonen Tekhnologitsjeskij Institut og Sennaja Plosjtsjad, som drepte minst elleve menneskeliv.

Den andre skal ha vært mistenkt for å ha lagt en bombe på T-banestasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

Det er imidlertid ikke kommet bekreftelse fra russiske myndigheter på hvor mange de etterforsker.

Både tsjetsjenske militante og internasjonale jihadister har hatt planer om å angripe transportmidler i Russland, og spesielt Moskva. Omkring 7000 russere har reist til Syria for å krige med ekstremistgrupper, og enkelte av dem har kommet tilbake, skriver BBC.

Militante tsjetsjenske grupper har gjennomført en rekke angrep i Russland siden årtusenskiftet, og i 2015 begynte terrorgruppa Den islamkse stat (IS) å angripe Russland mer målrettet. Omtrent samtidig begynte Russlands bombeangrep ii Syria, for å støtte Bashar al-Assad, i motstand mot IS.

Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov har sagt det er for tidlig å konkludere med at bombeangrepet er terror.

I natt snakket imidlertid Putin med USAs president Donald Trump i en kort telefonsamtale, der Trump kondolerte den russiske presidenten.

Ifølge en uttalelse fra Kreml var de to lederne om at «terror er et onde som må kjempes sammen».

Minst elleve drept

Titalls personer ble skadet. Det nøyaktige antallet er ikke kjent, og flere medier melder om alt fra 20 til 47 skadde.

Hvor mange som har blitt drept i angrepet, som Statsminister Dmitrij Medvedev kaller et terrorangrep er, også uklart, men den russiske antiterrorkomiteen sier i en uttalelse mandag kveld klokka 21 norsk tid at 11 personer skal være drept og at 45 er skadd skriver TV-kanalen REN.

Fem ganger så stor

Bomben som gikk av mellom de to T-banestasjonene var skjult i en koffert. Noen timer etterpå, ble en udetornert bombe funnet. Den ble funnet på T-banestasjonen ved Vostannaja-plassen, bare to kilometer unna første eksplosjon. Bomben, som var skjult i et brannslukningsapparat, ble uskadeliggjort av russiske myndigheter.

Ifølge Interfax tilsvarte bomben 1 kilo TNT og var opp til fem ganger sterkere enn den som eksploderte. Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget sprengladning fylt med nagler eller splinter som eksploderte.

Hadde den andre bomben gått av, kunne det ført til flere dødsfall.