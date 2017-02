Nyhetsbyrå: Trump vurderer å mobilisere 100 000 soldater for å pågripe ulovlige innvandrere

(Dagbladet): Trump-administrasjonen vurderer å mobilisere opp mot 100 000 medlemmer av USAs nasjonalgarde for å pågripe papirløse innvandrere, melder AP.

Nyhetsbyrået Associated Press skal ha fått tilgang til et dokument fra Det hvite hus som skisserer en slik løsning.

Elleve stater

Dokumentet på elleve sider skal skissere opp en løsning der USAs nasjonalgarde stasjoneres i elleve stater.

Til og med stater så langt nord i USA som Oregon, og så langt øst som Louisiana, skal ifølge AP inngå i det skisserte forslaget.

De andre statene som skal inngå i løsningen er blant andre California, Arizona, New Mexico og Texas. Disse statene grenser til Mexico.

De andre statene er Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma og Arkansas.

Tidligere har nasjonalgarden blitt brukt til å bistå i innvandringsrelaterte oppdrag på grensen til Mexico, men de har aldri deltatt så langt nord før. Det er kun en delstat som skiller Oregon fra Canada.

Ifølge estimerte tall fra Pew Research Center, bor det 11,1 millioner ulovlige innvandrere i USA. Nesten halvparten av disse bor i de elleve nevnte statene, skriver AP.

Dersom forslaget gjennomføres, vil guvernørene i de berørte delstatene ta den endelige beslutningene om hvorvidt deres soldater skal delta i aksjonen, skriver AP.

- Ikke sant

Det hvite hus benekter fredag at Trump vurderer å mobilisere nasjonalgarden for å pågripe ulovlige innvandrere, skriver The Hill.

- Dette er 100 prosent ikke sant. Det er falskt. Det er uansvarlig å si dette, sier talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer.

Spicer kunne ikke si at ideen aldri hadde blitt diskutert av administrasjonen, ifølge The Hill.

Dagbladet oppdaterer saken.