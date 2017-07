Nynazistene fikk gå i fred. Ole ble påsatt håndjern og bortvist da han sto foran dem

(Dagbladet): Klokka 07.00 lørdag morgen ble politiet i Kristiansand oppmerksomme på at den høyreekstreme grupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen hadde valgt den ellers så rolige sørlandsbyen som arena for demonstrasjoner.

Gruppa er selverklærte nynazister og det var svensker, nordmenn og finner blant demonstrantene.

- Jeg stod midt i Markens der jeg pleier å stå, sier Ole Tellefsen, kjent forfatter og skuespiller fra Kristiansand til Fædrelandsvennen.

Lørdag dro han til byen da han fikk høre at nazister skulle demonstrere i gatene.

- Knuste ribbein

- Nynazistene ville skape redsel. Det lille jeg kunne gjøre var å stå der jeg pleier å stå, se dem rett inn i øynene og ikke vise redsel. Så skjedde det jeg regnet med. De kom med skjellsord og slag. De klarte faktisk å knekke et ribbein på meg, men jeg forholdt meg helt rolig hele tida, sier Ole Tellefsen til Dagbladet.

Det gikk ikke lang tid før politiet grep inn mot Tellefsen.

- Det gikk rimelig kjapt før noen halte i meg. Det var politiet som sa at jeg ikke måtte lage bråk. Jeg ble bragt inn i en Narvesenkiosk av en brølete politimann og påsatt håndjern. Jeg var fremdeles helt rolig og fikk etterhvert roet ned politiet.

Ole Tellefsen og en annen mann ble bortvist fra demonstrasjonen.

Politiinspektør og stabssjef Bård Austad sier at politiet på stedet ikke visste at Tellefsen var forfatter og skuespiller, men legger til at det ikke hadde noen som helst betydning for at de valgte å satte håndjern på ham.

- Jeg vet ikke nå nøyaktig hva som skjedde og hva som ble sagt mellom våre folk og de to personene som ble bortvist, men det er korrekt at de ble bortvist fra stedet. Politiet setter ikke håndjern på folk uten at det er nødvendig. Vi har lovhjemmel for å gjøre det når politiet på stedet vurderer situasjonen slik at noen kan komme til å yte vold mot andre, sier Austad.

- Helt håpløs påstand

Skuespiller Ole Tellefsen reagerer nå skarpt på at politiet i sin forklaring til Dagbladet har uttalt at de aldri setter håndjern på folk uten grunn, og uten at vedkommende kan komme til å yte vold.

- Det er en helt håpløs påstand de kommer med for å forsvare sine handlinger. Dette er hersketeknikk fra politiet, og det provoserer meg. Hvis de følger opp dette med å straffeforfølge meg, vil jeg være helt klar for å ta det. Det vil være ufint av politiet.

- Jeg nektet aldri å fjerne meg. De sa jeg ikke måtte lage bråk og jeg svarte at jeg ikke ville lage bråk. Jeg er pasifist. Nå håper jeg politiet tar en intern diskusjon om hvordan de opptrådte denne lørdagen i Kristiansand, sier Tellefsen.

- Manglet ressurser

Stabssjef Bård Austad forteller at politiet i Kristiansand ble oppmerksomme på de høyreradikale demonstrantene klokka 07.00 lørdag morgen. Da var noen ankommet byen mens andre var på veg.

De selverklærte nynazistene hadde ikke søkt om å få demonstrere i Kristiansand i går. I utgangspunktet skulle gruppa ha en mye omtalt demonstrasjon i Fredrikstad, men politiet i Østfold la ned demonstrasjonsforbud i hele fylket.

- Vi visste at de ville demonstrere, men det var helt uklart om det ville bli konfrontasjoner. Politiet var ikke klar for å takle et gateslag. Vi hadde ikke tilstrekkelig med ressurser til å kunne stanse demonstrasjonen på så kort tid, og på en slik måte at publikum ikke hadde kommet i fare for at det kunne oppstå en konflikt.

Politiets primære oppgave ble å sørge for at det ikke utartet seg til voldsutøvelse.

- Vi vurderte hele tida å få stanset marsjen, men vi fant ikke en anledning til å gjøre det uten å risikere at noen kom til skade. Derfor valgte vi å lage et skjold mellom demonstrantene og publikum. Vi fryktet at det også ville komme folk fra venstresiden som ville ta opp kampen mot demonstrantene. De kom heldigvis ikke, sier Bård Austad.

Dagbladet har spurt justisminister Per-Willy Amundsen om det er akseptabelt at - nynazister får marsjere i demonstrasjonstog i norske byer uten å ha søkt om tillatelse.

Justisministeren svarer at han har tillit til de politifaglige vurderinger som blir foretatt i slike tilfeller.

Bård Austad sier det er beklagelig om forfatter og skuespiller Ole Tellefsen har oppfattet situasjonen slik han har uttalt seg om, men understreker igjen at de ikke ville ha satt håndjern på ham om ikke det var nødvendig.

- Har identifisert demonstrantene

Bård Austad sier at politiet har et anslag på omlag 60 personer som gikk i marsjen.

- Vi har stort sett klart å identifisere alle sammen. Nå skal jeg lage et grunnlag for de påtaleansvarlige i politiet, så vil det bli opp til dem å ta stilling til om det vil bli noen reaksjoner mot dem som deltok i demonstrasjonen. Det samme vil være tilfelle for de to som ytret seg mot demonstrantene, sier stabssjef Bård Austad.