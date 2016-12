Obama utviser 35 russiske diplomater

(Dagbladet): USAs president Barack Obama og amerikanske myndigheter tar drastiske grep mot Russland etter de russiske hackerangrepene i forkant av det amerikanske valget.

Torsdag kveld skrev Obama under på en såkalt presidentordre som fører opp to russiske etterretningsbyråer og fire russiske etterretningssjefer på USAs sanksjonsliste.

Samtidig annonserte amerikanske myndigheter at de ville utvise 35 russiske diplomater og stenge to russisk-eide anlegg i USA, et i New York og et i Maryland.

Den offisielle begrunnelsen for utvisningene var «trakassering av amerikanske diplomater i Moskva», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Diplomatene har 72 timer på seg til å forlate USA. Diplomatene skal ha jobbet ved den russiske ambassaden i Washington D.C. og ved det russiske konsulatet i San Francisco.

- Burde bekymre seg

Til sammen utgjør disse amerikanske sanksjonene mot Russland den kraftigste amerikanske reaksjonen på de angivelige russiske hackerangrepene i forkant av det amerikanske valget.

FBI, CIA og andre etterforskningsorganer har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres i forkant av valget 8. november. Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat, Donald Trump, med å vinne valget.

- Jeg har beordret en rekke represalier som respons på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sa Obama torsdag, da han forklarte USAs valg.

- Alle amerikanere burde bekymre seg over Russlands handlinger. Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser, sa Obama torsdag.

Obama varslet deretter at flere represalier vil iverksettes framover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.

Har varslet motstand

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har i forkant varslet at Washington vil møte hard motstand dersom de innfører økonomiske sanksjoner mot Kreml.

Både den russiske hackingen og de angivelige følgende av det avfeide selv Vlaidimir Putin i forrige uke. Under sin årlige pressekonferanse med journalister fra hele verden, svarte Russlands president på spørsmål i tre timer og 53 minutter.

Det demokratiske partiet er dårlige tapere, var konklusjonen til Putin da han fikk spørsmål om de angivelige russiske hackerangrepene.

- Tapere ser alltid etter en anledning til å skylde på andre, sa Putin, og kom med et forslag til Hillary Clintons parti:

- De taper på hver eneste front. De må lære seg å tape med verdighet.

Putin hyllet deretter Trump for å ha «tatt pulsen» på det amerikanske samfunnet. Russlands sterke mann mener at det var den ordentlige grunnen til at Trump vant.

Dagbladet oppdaterer saken.