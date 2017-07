«Obamacare er et mareritt». I dag går trolig Trump på et nytt helsenederlag

(Dagbladet): Etter alt å dømme venter et nytt helsenederlag USAs president Donald Trump i dag tirsdag, når Senatet skal stemme over et forslag om å oppheve og erstatte Obamacare.

I et siste forsøk på å piske nok republikanske stemmer, gikk Trump på talerstolen mandag kveld. Bak ham sto det amerikanske familier som, ifølge Trump, lider under omstridte Obamacare.

Budskapet hans til de republikanske politikerne i Senatet som sitter på helsereform-nøkkelen, var såre enkel:

- Dette er deres siste sjanse til å holde deres egne valgløfter til det amerikanske folk.

Skal stemme over forslag

For helt siden Obamacare, Barack Obamas helsereform, ble vedtatt for sju år siden, har republikanere i Washington D.C. lovet å oppheve og erstatte helsereformen.

Nå sitter det en republikaner i Det hvite hus, og i begge kamrene i Kongressen - Senatet og Representantes hus - har republikanerne flertall. Men de klarer ikke å bli enige om en reform som kan erstatte Obamacare.

I morgen skal Senatet etter planen stemme over deres forslag som skal oppheve og erstatte Obamacare, men reformforslaget ventes å bli nedstemt. Republikanerne klarer rett og slett ikke bli enige.

Og det gjør Trump forbanna.

Viktig valgløfte

Et av hans største valgløfter var også å oppheve og erstatte Obamcare. Han har ikke vært nådig mot reformen, som i teorien krever at alle amerikanere kjøper helseforsikring. I kveld kom han med en ny tirade mot helsesystemet.

- De siste sju årene har Obamacare skapt kaos i livene til uskyldige, hardtarbeidende amerikanere. Hvert eneste løfte demokratene ga, var løgner. Store, feite, stygge løgner. Obamacare er et mareritt, som ikke har forårsaket noe annet enn smerte, sa Trump.

Tordentalen overbeviser neppe nok republikanere til å stemme for forslaget. Det vil i så fall bety et nytt helsenederlag for Trump, hans andre store så langt i hans seks måneder lange presidentskap.

Nederlag på nederlag

I slutten av mars, da Representantes hus stemte over et forslag som opphever og erstatter Obamacare, klarte Trump heller ikke da og piske inn nok republikanske stemmer.

Forslaget ble ikke en gang stemt over, fordi det manglet støtte.

I mai kom endelig gjennombruddet for Trump. Et forslag ble vedtatt i Representantens hus, og følgelig sendt videre til Senatet for godkjenning.

Det er Senatets bearbeidede versjon av dette vedtatte forslaget det i morgen skal stemmes over. Siden det er to kamre i den amerikanske Kongressen, må begge kamrene godkjenne reformforslaget før det blir gjort til lov.

Den amerikanske nettavisa Politico melder at republikanerne selv er pessimistiske før morgendagens avstemning.

Før et forslag kan stemmes over, skal imidlertid senatorene stemme over hvorvidt forslaget skal opp til debatt. Selv dette er det usikkert at det er nok stemmer til, ifølge Politico.

Dette tok Trump også opp under sin tale.

- Hver eneste senator som stemmer mot å åpne for debatt om helsereformen, forteller amerikanere at «du klarer deg med Obamacare-marerittet», sa Trump.

- Det amerikanske folk har ventet lenge nok. Nå er det tid for handling, la han til helt avslutningsvis.

Kontroversielle Obamacare

Obamacare er den forhenværende presidenten Barack Obamas store politiske arv. Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.

For millioner av mennesker har helsereformen gitt dem helseforsikring og følgelig også sørget for at de har hatt tilgang til helsehjelp. Men reformen har vist seg å være kostbar for mange.

I løpet av sju år har forsikringspremiene økt drastisk for mange, avhengig av hvilken delstat de bor i. Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.