Obamas «private hær» som skal redde presidentens ettermæle

TOMS RIVER, NEW JERSEY (Dagbladet): Nettverket, som heter Organizing for Action (OFA), og som vokste fram fra tidligere president Obamas valgkamporganisasjon i 2013, har ligget lavt lenge. Med Trump i Det hvite hus har nonprofitorganisasjonen trappet opp kampen for å redde Obamas ettermæle.

Mange ser på organisasjonen som Obamas private hær. Med hans tidligere valgkampsjef, Jim Messina og tidligere rådgiver i Det hvite hus, Jon Carson, som styreledere og Obamas tidligere pressemedarbeider, Katie Hogan, som administrerende direktør, er båndene mildt sagt tette. Ifølge Dagbladets opplysninger har de drøyt 30 000 aktivister tilknyttet 250 kontorer.

Organiserte protester

- Noen av spørsmålene har et veldig tydelig liberalt standpunkt, og så sitter det samtidig folk med «Make America Great Again»-caps. Velkommen til mitt distrikt, sier den republikanske kongressrepresentanten Tom MacArthur fra New Jersey.

Han har nettopp brukt en drøy time ved Ocean College i Toms River på å svare på spørsmål om helsereform, klima og opiumsepidemien i USA.

Distriktet hans stemte to ganger for Obama. I fjor gikk de for Trump. Etterpå har MacArthurs folkemøter blitt fylt av sinte demonstranter. Noen av dem har deltatt aktivt i Obamas nettverk. Folk knyttet til OFA planla å møte opp på møtet i Toms River, men høylytte protester uteble.

- Protestene har gjort alle klar over hvor dyp misnøyen er. Samtidig er det en del av det som gjør den demokratiske prosessen så bra. Jeg vil gjerne høre fra folk med andre standpunkter. For det meste har det vært en sunn prosess, sier MacArthur til Dagbladet.

- Tror du protestene har vært organisert av OFA og andre liberale nettverk?

- Jeg vet ikke. Jeg er mest opptatt av folkene jeg representerer, sier kongressrepresentanten.

Helsekamp

Trump gikk på et smertefullt nederlag da han forsøkte å fjerne Obamas prestisjefylte helsereform, Affordable Care Act - bedre kjent som Obamacare. I forkant hadde OFA hyret inn 14 profesjonelle strateger til å organisere protester i delstater hvor sentrale republikanske folkevalgte kommer fra. Ved å få aktivister til å møte opp på republikanernes folkemøtene håper de på å vise hvor upopulær de mener Trump er.

- OFA har holdt mer enn tusen arrangementer i 43 delstater, ringt 40 000 telefonsamtaler til kongresserepresentanter og samlet inn mer enn 800 000 underskrifter for å stanse forsøket på å fjerne Obamacare, skriver organisasjonen i en e-post.

Organizing for Action Er en amerikansk nonprofit-organisasjon for å organisere aktivister på lokalnivå.

Organisasjonen er offisielt ikke tilknyttet et politisk parti, men er sterkt knyttet til den forrige amerikanske presidenten, demokraten Barack Obama, og hans politiske agenda.

Ble grunnlagt etter Obamas gjenvalg i 2012, men bygger på hans valgkamporganisasjoner fra 2008 og 2012.

Styreleder er Obamas tidligere valgkampsjef, Jim Messina. Sammen med tidligere førstedame, Michelle Obama, offentliggjorde han organisasjonen i januar 2013. Jon Carson, som tidligere jobbet for Obama i Det hvite hus, er administrerende direktør, og Obamas tidligere rådgiver, David Axelrod, er konsulent.

Hovedkvarteret er i Obamas gamle hjemby, Chicago.

Personer som bidrar med mer enn 500.000 dollar i støtte, får automatisk plass i organisasjonens rådgivende organ. Barack Obama gir selv orienteringer til dette organet hvert kvartal. Kilder: OFA.us og New York Times

Etter at Obama gikk av som president, har han holdt en lav profil, men han prøver aktivt å berge sine viktigste politiske seire.

- Obama jobber i kulissene med å etablere det som i realiteten blir en skyggeregjering - ikke bare for å beskytte sitt eget truede ettermæle, men også for å sabotere den nye administrasjonen og dens populære «Amerika først»-agenda, hevder den konservative kommentatoren Paul Sperry i den Trump-vennlige avisa New York Post.

Selv mener Trump at Obama er personlig ansvarlig for mange av demonstrasjonene.

- Jeg tror at president Obama står bak dette fordi folkene hans står definitivt bak det, sa Trump til Fox News.

Trump har også forsøkt å innføre et innreiseforbud for personer fra seks overveiende muslimske land. I tillegg har Trump lovet kraftige innstramminger i innvandringspolitikken. Det har utløst voldsomme demonstrasjoner.

- Mange av handlingene til Trump-administrasjonen går på tvers av våre verdier som amerikanere, sier Obamas tidligere medarbeider og nåværende politisk direktør i OFA, Jack Shapiro, til Dagbladet og andre under en telefonkonferanse.

Under samtalen oppfordrer han alle til å ringe sine folkevalgte og protestere mot Trumps planer.

- Likner Tea Party

Matt Kibbe leder nå Free the People, men var tidligere sjef for FreedomWorks - organisasjonen som var helt avgjørende for framveksten av den erkekonservative Tea Party-bevegelsen. Han mener OFA og andre protestnettverk kan bli demokratenes Tea Party.

- Organiseringen av protestene er imponerende. Vi har ikke sett en så organisk grasrotbevegelse som dette siden Tea Party-bevegelsen. Og vi har aldri før sett en president være så politisk engasjert etter at presidentperioden hans var over, sier Kibbe til Dagbladet.

Men i deler av Det demokratiske partiet er OFA svært upopulære. De mener at OFA, som også var Obamas valgkamporganisasjon, heller har bidratt til å stjele ressurser fra partiet framfor å hjelpe partiets folkevalgte med å vinne valg.

- Obamas ansvar

- Obama har et svært ansvar for at det demokratiske partiet og OFA bare fokuserte på å vinne Det hvite hus. De trodde at det ville sørge for at støtten ville renne nedover til andre folkevalgte, men de burde ha sett at det ikke skjedde, sier leder for demokratene i Nebraska, Jane Kleeb til Dagbladet.

Situasjonen splitter Demokratene. Mange særlig i republikanske områder i Midtvesten og Sørstatene er de forbannet på hvordan de mener partiet er blitt kapret at elitene på øst- og vestkysten.

- Det er voldsomme mengder med energi nå. Folk er sinte og redde for hva Trump kan finne på. Derfor burde vil samle energien innad i det demokratiske partiet, sier Kleeb.

Hun mener dette i stor grad vil være opp til Obama å få til.

- Han var en strålende president. Ingen evner å samle troppene slik som han. Jeg håper at han vil snakke høyt og tydelig ut mot Trump, sier Kleeb.

Andre delstatsledere gir uttrykk for den samme misnøyen.

- Dette er førsteklasses bullshit. Det er også fullstendig tonedøvt. Vi har tapt tusen seter på de siste åtte åra. Alt sammen på grunn av denne dritten, skriver leder for Demokratene i Louisiana, Stephen Handwerk, i en epost Daily Beast har fått tilgang til, om OFAs opptrapping etter valget.

OFA har ikke svart på Dagbladets gjentatte henvendelser.

- Vi har kontorer drevet av frivillige som jobber for å engasjere sine venner og naboer til å bidra til positive endringer i sine lokalsamfunn. Konspirasjonsteoriene som suser gjennom det konservative medieuniverset, gjøre en ikke bare rådvill. Det er også farlig, sier OFAs kommunikasjonsjef, Jesse Lehrich, til NBC News om kritikken.