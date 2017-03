Offentliggjør til nå hemmeligholdte 11. september-bilder

(Dagbladet): 11. september 2001 ble USA rammet av det verste terrorangrepet i landets historie. 2976 mennesker mistet livet, og over 6000 ble skadd, da fire kaprede fly krasjet på tre forskjellige steder på USAs østkyst.

125 av de drepte arbeidet i Pentagon, hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, som ligger i den amerikanske delstaten Virginia. I tillegg døde alle 59 om bord i flyet, som fløy inn i Pentagon-bygningen.

Blant de første på stedet var FBI. De føderale politistyrkene fotograferte skadeomfanget og opprydningsarbeidet i etterkant av angrepet. Flere av disse bildene har vært hemmeligholdt, fram til nå.

Se bildene øverst i saken.

Denne uka offentliggjorde FBI 27 nye bilder tatt kort tid etter at flyet kjørte inn i den femkantede kontorbygningen. Bildene viser blant annet utsiden, oversiden og innsiden av bygget, samt de første mannskapene på stedet.

Bildene viser også vrakdeler fra det kaprede flyet. Det var American Airlines flight 77, som skulle fra Dulles-flyplassen ved Washington til Los Angeles, som ble kapret av terrorister fra al-Qaida. Flyet fløy inn i forsvarsdepartementets bygning klokka 09.37.

Totalt ble fire fly kapret. To ble fløyet inn i tvillingtårnene i World Trade Center på Manhattan i New York, ett ble styrt inn Pentagon-bygningen, og det fjerde styrtet på et jorde ved Shankesville i Pennsylvania.

Den antatte hovedmannen bak angrepet, Osama bin Laden, ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011. I tillegg til antallet drepte var ett av målene også den amerikanske ideologien - USA som maktsymbol. Angrepene ledet til det president George W. Bush omtalte som krigen mot terror. Dette førte til angrepet på Afghanistan i oktober 2001.