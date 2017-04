Ofrer livet for å hindre salg av tigerpeniser

(Dagbladet): Tigerpeniser blir solgt i Asia fordi det ifølge overtro har en virilitetseffekt på menn. Andre deler av tigeren blir solgt som tradisjonell medisin, dekorasjon eller som hippe matretter. I en ny rapport advarer WWF (World Wildlife Foundation) om at illegal jakt på tigeren og andre utrydningstruede dyre- og planterarter truer artenes eksistens og lokal økosystemer.

Kampen for å å verne artene koster også menneskeliv. Ifølge WWF er over 1000 viltvoktere drept de siste 10 åra.

Roger Brendhagen er naturfotograf og har i de siste årene vært på flere fototurer i områder hvor krypskyttere utgjør en stor fare for både mennesker og dyr.

For to år siden besøkte han Kaziranga nasjonalpark i India som er en av nasjonalparkene på UNESCOs verdensarvliste på grunn av det unike naturmiljøet. Der møtte han en av viltvokterne som beskytter dyra i parken med livet som innsats.

- Dagen før vi ankom parken hadde det vært trefninger med krypskyttere. Viltvokterne hadde skutt og drept to personer som drev med ulovlig jakt på pansernesehornet. Et horn fra pansernesehornet er verdt opptil 50 000 dollar i Kina, så det er mange som tar sjansen. Rajat, som var vår guide, fortalte at han hadde mistet flere kollegaer i krigen mot krypskytterne, sier Brendhagen som for tiden befinner seg i Sverige.

Da Brendhagen oppholdt seg i parken var viltvokterne alltid bevepnet. For alle andre i området er det strengt forbudt å ha våpen med seg. Illegal jakt på dyr utgjør stor fare for skogvokterne. Mellom 2009 og 2016 har minst 595 skogvoktere blitt drept på verdensbasis.

Smugling

WWF-rapporten opplyser at markedet for illegal handel av ville dyr er verdt mellom 170 og 257 milliarder kroner årlig. Korrupsjon av tollere og offentlige tjenestemenn spiller en sentral rolle i smuglertrafikken.

Produktene blir i hovedsak solgt i Asia. Det er stor etterspørsel etter haifinner som er en nøkkelingrediens i haifinnesuppe. Rosewood-tre blir brukt i møbelproduksjon. Bedre levestandard og økte inntekter blant asiatiske konsumenter, betyr at flere er villige til å betale meget stive priser for illegale produkter.

I tidsrommet 1970 til 2012 sank populasjonen på verdens villdyr med 60 prosent og illegal jakt er en av hovedårsakene til nedgangen, kommer det fram av rapporten fra WWF.

Avskoging

I rapporten fra WWF kommer det frem at illegal trehogst utgjør 90 prosent av avskogingen i store tropiske land og er beregnet til å være verdt mellom 255 og 855 milliarder kroner årlig.

Verdensarvsteder er noen av klodens best beskyttede områder og er bosted for store grupper av sjeldne planter og dyrearter. Omtrent en tredjedel av alle gjenværende tigere lever i et slikt område.

Til tross for internasjonale avtaler og beskyttelse, skjer det illegal jakt og ulovlig trehogst og fiske i over 25 prosent av verdensarvstedene.

WWF ber nå alle land som støtter verdensarvsteder om å styrke lovgivningen slik at lovene reflekterer statusen slike områder bør ha. I tillegg ønsker stiftelsen at nasjoner der den kriminelle virksomheten skjer slår hardere ned på smugling og ulovlig jakt og avskoging.