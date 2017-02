Ole Andreas (32) sa «fuck it» til politiet: - Går heller i fengsel på statens regning, enn å betale bota

(Dagbladet): Ole Andreas Hammari (32) fra Vadsø går heller i fengsel på statens regning, enn å betale bota han fikk for å ha sagt «fuck it» til politiet.

- Såpass må politiet tåle å høre fra en finnmarking. Folk sier langt verre ting enn det, uten å få bot. Folk i Finnmark flirer herfra og til månen av denne saken, sier Hammari til Dagbladet.

Varden omtalte saken først.

32-åringen liret av seg ordene en augustkveld på Notodden i Telemark i fjor. Ifølge dommen fra Aust-Telemark tingrett skal 32-åringen ha sagt ord som «mora di», «fuck it» og «fuck off» til to politibetjenter.

- Følte meg forfulgt

Hammari ble stoppet av politiet like utenfor hjemmet sitt i Notodden rundt klokken elleve på kvelden. Til retten forklarte 32-åringen at han ble frustrert da politiet stoppet han, ettersom han hadde blitt stoppet av politiet på samme sted også helga før.

- Jeg hadde vært på byen, men dro hjem tidlig fordi jeg hadde vondt i ryggen etter å ha spilt håndball. Jeg var ikke overstadig beruset og husker alt. Jeg spurte politiet flere ganger om hvorfor de stoppet meg, uten å få svar. Det gjorde meg veldig frustrert, og derfor sa jeg «fuck it». Ordene var ikke rettet mot politimennene, men jeg sa det i løse lufta fordi jeg ble irritert over situasjonen og følte meg forfulgt, forklarer han til Dagbladet.

Nekter å betale bota

Ifølge dommen opplevde politimennene Hammari som aggressiv, og besluttet å pågripe ham. Senere samme kveld ble han dimittert fra politistasjonen.

- Noen dager senere fikk jeg ei bot på 7200 kroner. Det er helt sykt at politiet bruker ressurser på en slik sak, mener Hammari.

Siden 32-åringen nektet å betale bota, endte saken i Tingretten, hvor han ble dømt til å betale bota og saksomkostninger på 1000 kroner. Den subsidiære fengselsstraffen er på 14 dager.

I dommen heter det «Etter rettens syn har det ingen betydning om det ble sagt fuck this/fuck it eller fuck off/fuck you. Dette er uansett uttrykk og begreper som må anses som skjellsord som rammes av straffelovens paragraf 156»

Nå har Hammari anket avgjørelsen til Lagmannsretten.

- Jeg tar saken hele veien til Menneskerettighetsdomstolen, om nødvendig. Jeg går heller i fengsel på statens regning, enn å betale den bota. Det er en prinsippsak, sier Hammari.

- Hadde aldri fått bot i Finnmark

Han flyttet nylig tilbake til Finnmark, og sier han får god støtte hjemmefra.

- Til og med politimenn jeg har snakket med her rister på hodet og ler av saken. Når man har valgt å jobbe i politiet, må man tåle litt språkbruk, mener han.

De siste årene har det kommet flere dommer på at «hestkuk» er akseptabel språkbruk mot politiet i Nord-Norge, fordi ordet anses for å være en del av dagligtalen i nordnorske dialekter. Hammari mener «fuck it» ikke er noe verre.

- Hadde dette skjedd i Finnmark, ville jeg aldri fått bot. Men det handler nok mest om at akkurat de politimennene jeg snakket med tok seg veldig nær av det. På Nattpatruljen på TV ser man jo flere som snakker langt styggere til politiet sør i landet, uten at de bryr seg. Politiet har viktigere saker å ta seg av, avslutter Hammari.

- Kommer an på situasjonen

Leder for påtaleenheten i Telemark, Guro Siljan, sier til Varden at det er individuelle vurderinger på hvilke grenser politiet har for ukvekmsord.

- Vi tar en vurdering i hvert tilfelle, om vi mener at det som skjedde der og da var utilbørig atferd eller ikke. Det er ikke gitt at å si «fuck off» i seg selv er utilbørlig atferd, det kommer helt an på situasjonen, sier hun til avisen.

Ulike regler for skjellsord

Det er ulike regler for skjellsord mot politiet landet rundt. På Helgelandskysten er det greit å bruke ordet «hestkuk». Alstahaug tingrett mente at det er et så dagligdags uttrykk at de frifant en mann som brukte ordet mot politifolk. Litt lenger nord, i Troms, ble «trekuk» bedømt som straffbart, ifølge NTB.

I Trondheim ble en mann frifunnet for å ha kalt en politimann «tosk», mens en annen ble domfelt for å ha brukt ordet «soper». Ordene « tufs», «idiot», og «forbannende klovn» er vurdert som straffbare i Gudbrandsdalen. Det samme er «forbannende idiot» på Sunnmøre, «rasshøl» i Hordaland og «jævla feite nordlending» i Bodø, skriver NTB.