Ølreklame under Super Bowl setter sinnene i kok: - Godt tyske ølbryggere ikke var selvmordsbombere

(Dagbladet): Super Bowl-finalen mellom Atlanta Falcons og New England Patriots begynte rundt halv ett i natt, og mange fans gleder seg like mye til reklamene før og under det enorme idrettsarrangementet.

Mange av USAs største selskaper legger enorme summer, og stor prestisje, i å presentere kreative og morsomme Super Bowl-reklamer. Øl-produsenten Budweiser kjøpte seg ett minutts reklameplass i forkant av finalen og presenterte der fabrikkens historie.

Historien begynner med en ung migrant reise fra Tyskland til USA på 1800-tallet, en historie som selv på ett minutt er preget av motgang og fremmedfrykt. Mange tolket umiddelbart reklamen som et stikk i retning Donald Trump og presidentens omdiskuterte innreiseforbud, og som en påminnelse om at det USA vi ser i dag er skapt av innvandrere fra andre land.

Spesielt slående er budskapet den unge ølbryggeren blir servert når han først setter sine bein på amerikansk jord. En mob av innvandringskritikere forteller tyskere at han skal «dra hjem» og «ikke er ønsket her», for Budweisers slagord «when nothing stops your dreams, this is the beer we drink» etterhvert ruller over skjermen.

This is the story of our founder and his pursuit of the American Dream. #ThisBudsForYou pic.twitter.com/TuJO7NSEWs — Budweiser (@Budweiser) January 31, 2017

Reklamen til Budweiser, enten den var myntet på Trump eller ei, fikk raskt sinnene i kok på Twitter, skriver Buzzfeed. Mottakelsen var like splittet som responsen på Trumps kontroversielle innreiseforbud. Enkelte lovet å kjøpe Budweiser neste gang det fristet med en øl, andre sverget å boikotte ølmerket for alltid.

Emneknaggen «#BoycottBudweiser» får nå spredning på Twitter. «Dere gjorde oss nettopp skikkelig forbanna», skriver en Twitter-bruker og sender melding til Budweisers offisielle side sammen med et bilde av røde og blå valgdistrikter under fjorårets presidentvalg. Budskapet var klart: Vi var mange som stemte Trump, og mange av oss kjøper øl også.

As a nondrinker, I never thought I'd share a @Budweiser advertisement, but this is so darn American and timely that I can't help it. Cheers. https://t.co/VB23r5liYG — Evan McMullin (@Evan_McMullin) February 5, 2017

«Godt at tyske ølbryggere ikke var selvmordsbombere da», tvitrer én. En annen kaller reklamen «The subtweet of the century» - århundrets subtweet. En subtweet er forøvrig en Twitter-melding som tydelig er myntet på en annen Twitter-bruker, men uten å bruke vedkommendes navn. Budweisers subtweeted ifølge mange president Donald Trump ikveld når de også spredde reklamen på Twitter.