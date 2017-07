Omkom i Trollstigen-ulykke - brukte ikke bilbelte

Bilbeltebruk kunne ha begrenset skadeomfanget ved turtistbussulykken på Trollstigveien i fjor sommer, påpeker Statens havarikommisjon for transport (SHT).

30. juli i 2016 kolliderte en ukrainsk buss med en personbil på Trollstigveien nær Valldal i Møre og Romsdal. Bussen kjørte av veien og veltet i sammenstøtet. En person omkom og to ble alvorlig skadet i ulykken. Bussen hadde 38 passasjerer, to førere og en guide ombord.

Havarikommisjonen har rekonstruert ulykken og kommet fram til at passasjeren som døde og en av de alvorlig skadde ikke brukte bilbelte da ulykken skjedde.

Veibredde innsnevret - uten varsel

Undersøkelsen har også vist at den tilgjengelige veibredden, som i utgangspunktet var marginal, ble ytterligere redusert over en 200 meters strekning.



Den faktiske veibredden på kollisjonsstedet var 4,75 meter etter å ha blitt snevret inn fra 5,4 meter ca. 40 meter fra treffpunktet i retningen bussen kom fra.

Dette var ikke varslet for trafikantene, og SHT mener at dette bidro til at sammenstøtet inntraff, heter det i rapporten.

Frifunnet for uaktsomt drap

Den ukrainske sjåføren ble i oktober i fjor frifunnet for uaktsomt drap, men dømt for å ha kjørt uforsiktig i Sunnmøre tingrett. Mannen ble dømt til fengsel i 30 dager for brudd på veitrafikkloven.

Han mistet også førerretten i Norge i ett år fra 30. juli 2016.

(NTB).