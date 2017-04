Omringet av kriser, tilbringer Trump sin 18. dag på golfbanen. Det koster flesk

(Dagbladet): USAs president Donald Trump (70) har som de aller fleste av oss, tatt seg en liten påskeferie. Den er lagt til vinterresidensen og den private golfklubben Mar-a-Lago i Florida.

Trump ankom flyplassen i West Palm Beach torsdag på presidentflyet Air Force One og hadde ikke med seg noen av de mest høytstående ansatte i Det hvite hus.

I kulissene av påskeidyllen, er det imidlertid større kriser som hviler over Donald Trump. I Nord-Korea truer diktator Kim Jong-un med nye atomprøvesprenginger samtidig som USA har en meget stor militær tilstedeværelse ved Korea-halvøya. Frykten for nye atomtester fra Korea og en mulig amerikansk respons har vært en av de virkelig store sakene denne uka.

En annen betent internasjonal sak denne uka har vært konflikten i Syria. USA og Russland er på full kollisjonskurs om det som skal ha vært et kjemisk angrep fra president Bashad al-Assad mot sin egen sivilbefolkning i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen.

Trump-administrasjonen har denne uka signalisert sterkt at de nå vil fjerne Russland-allierte Assad fra makta, og stormaktene i Øst og Vest erkjente at forholdet dem imelllom har nådd et bunnpunkt.

Rakettangrep over sjokoladekake

Det kom etter at USA besluttet å sende 59 Tomahawk-kryssermissiler mot flybasen i Syria der de mener Assad-regimet rettet det antatte kjemiske angrepet fra. Trump ga ordre om rakketangrepet mens han spiste en «et fantastisk stykke sjokoladekake» med Kinas president Xi Jinping på nettopp Mar-a-Lago, fortalte presidenten Fox News tidligere denne uka.

Også da Kim Jong-un skjøt opp ballistiske raketter i februar, var Trump på Mar-a-Lago. Da med Japans statsminister Shinzō Abe. Det påfølgende strategimøtet statslederne holdt på det offentlige restaurantområdet på golfklubben, fikk mye kritikk.

Trump reiser nå på sin 7. helgetur til Mar-a-Lago etter å ha vært president i 13 helger. Trump er i dag inne i sin 85. dag som president, og 23 av dem har han vært på vinterresidensen i Florida, ifølge The Hill.

Ifølge New York Times var gårsdagen Trumps 18. dag på golfbanen.

Nå er han altså igjen på en slik tur, som er langt fra gratis.

300 000 til golfbiler

Hver tur-retur med presidentflyet Air Force One til Mar-a-Lago koster skattebetalerne omkring 700 000 dollar (6 millioner kroner).

CBS melder også at etaten som beskytter Trump og familien, Secret Service, har brukt 35 185 dollar (300 000) på leie av golfbiler i forbindelse med presidentens besøk på golfklubben.

Ifølge CNN kostet Trumps reiser til den private klubben over 21 millioner dollar (180 millioner kroner) i løpet av hans første 80 dager.

Kan ta igjen Obama innen et år

Hvis Trump beholder disse reisekostnadene vil han sprekke forrige president Barack Obamas reisebudsjett på åtte år i løpet av ett år, skriver kanalen.

Totalt var Obamas reisebudsjett i løpet av åtte år på 97 millioner dollar (830 millioner kroner), inkludert private ferieturer og jobbturer, ifølge den konservative gruppa Judicial Watch.

Én firedagerstur for presidenten kan koste så mye som 3,6 millioner dollar (30 millioner kroner), skriver CNN. CBS skriver at én tur til vinterresidensen koster 3 millioner dollar (25 millioner kroner).

Disse kostnadene kan imidlertid variere stort. Det er først når de føderale rapportene om forbruket i Det hvite hus kommer - som kan ta flere år - de nøyaktige kostnadene vil vises.

Men den føderale forbrukskomiteen har allerede begynt på sin rapport som viser hvor mye Trump og familiens reiser koster amerikanske skattebetalere.

Blant annet har Secret Service brukt over 1,6 millioner kroner på hoteller og leiebiler i forbindelse med beskyttelse av Trumps sønner Eric og Donald jr, melder CBS.

Alle slike regninger blir betalt av skattebetalerne.

- Jobbe ræva av meg

Presidenten har måttet tåle kritikk både for latskap og for dobbeltmoral på grunn av sine mange golfturer. Under valgkampen kritiserte Trump flere ganger Barack Obamas golfspill, og slo blant annet fast følgende:

«Jeg har de beste tingene. Og vet du hva? Jeg elsker golf, men hvis jeg satt i Det hvite hus tror jeg aldri at jeg hadde sett Turnberry igjen. Jeg tror aldri jeg hadde sett Doral igjen. Jeg eier Doral i Miami. Jeg tror aldri jeg hadde sett mange av de stedene jeg eier. Jeg tror ikke jeg hadde fått sett noenting. Jeg vil bare være i Det hvite hus og jobbe ræva av meg».

Turnberry og Doral er to av golfbanene Trump eier, og ifølge mange av presidentens kritikere er det nå for langt mellom liv og lære hos Trump.

I 2011 skrev han følgende på Twitter:

«Den ferierende Barack Obama er nå på Hawaii. Denne ferien koster skattebetalerne 32 millioner kroner +++ mens det er 20% arbeidsledighet».

Trumps pressetalsmann Sean Spicer har flere ganger forsvart Trumps hyppige besøk til golfbanens 18 hull med å hevde at presidenten har møter og «tar telefoner» mens hans er på banen.