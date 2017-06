Opprørt før Stortingets hysj-møte: - Får være grenser for hemmelighold, mener Lundteigen

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har fått flengende kritikk for å hemmeligholde Riksrevisjonens rapport om beredskapen. Kritikken har kommet fra blant annet Riksrevisjonen selv, Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) og Dagbladets kommentator John Olav Egeland.

Nå gir en partifelle av statsråden uttrykk for at det tvert imot tas for lett på hemmeligholdet.

- Hun må bare slutte

«Så. 169 stortingsrepresentanter har fått delt ut hemmeligstemplede dokumenter til et lukket møte kl 8 mandag morgen, hvor vi må levere inn dokumentene ved møtets slutt. Men får det altså hjem i helga. What could possibly go wrong..?», skriver Heidi Nordby Lunde (H) på Facebook.

Dermed er krangelen i gang igjen.

- Hun må bare slutte, utbryter Senterpartiets medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olav Lundteigen når han får høre om Lundes Facebook-post.

Lukket Facebook-side

Mens Dagens Næringsliv har offentliggjort innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som regjeringen hadde hemmeligstemplet, er den graderte innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteens fortsatt hemmelig.

Det er denne Stortinget skal behandle på mandag.

På telefonen er Lundteigen tydelig irritert over det Lunde skriver.

- Det får være grenser for hemmelighold, om ikke Stortingets representanter skal få anledning til å lese den i løpet av helga, når de har fått beskjed om at de skal passe på at ikke andre skal se den. Vi må stole på representantene, sier Lundteigen til Dagbladet.

Dette kommenterer Heidi Nordby Lunde på denne måten, etter å ha påpekt at Facebook-siden hennes er lukket:

«Så ingen av de som har tilgang til min personlige FB-post har reagert før dere ringer rundt til andre for å få frem en reaksjon? Ja ja. Lykke til med saken.»

«Sikkerhetsbrudd!»

Blant dem som har tilgang til Lundes Facebook-side mener flere at hun selv nå har begått en brøler - ved å omtale saken. En av dem er førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier.

«Dette utgjør jo brudd på Sikkerhetsloven! Som til alt overmål FD oversendte Stortinget en prop på i dag. Ville kanskje vurdert om det er hensiktsmessig å slette denne», skriver Romarheim i en kommentar til posten hennes.

«At 169 personer har fått ta med papirer ut av Stortinget bør i seg selv karakteriseres som sikkerhetsbrudd, at minst én har fortalt om det på Facebook bør vel også karakteriseres som et sikkerhetsbrudd. Men vi er jo et folk som knapt gidder å låse ytterdøra, så kanskje like greit om statshemmeligheter står i stil…», skriver en annen.

«Useriøs»

Riksrevisjonens rapport inneholdt kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.

Per Olav Lundteigen har lite til overs for alt hemmeligholdet i saken.

- Heidi Nordby Lundes parti har vært den sterkeste kraften for å gjøre dette på denne måten, sier han om mandagens møte.

Han synes Facebook-posten hennes er «useriøs», og avslutter med følgende salve:

- Hun er ikke helt god i pelsen.

Dette kommenterer ikke Heidi Nordby Lunde.