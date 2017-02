Opptøyer i Stockholm og politiet har avfyrt varselskudd: - Det ser ut som en krigssone her

(Dagbladet): Politiet har avfyrt varselsskudd mot opptøyer i Rinkeby, utenfor Stockholm.

Et titalls biler er satt i brann i drabantbyen og folk har brutt seg inn i flere butikker ifølge rapporter på stedet. Bussene inn til området er stanset og politiet har ikke lykkes få kontroll over situasjonen ennå.

Opptøyene startet da politiet skulle gjøre en arrestasjon rundt 20.30-tida i kveld.

- I forbindelse med en aksjon ved tunnelbanen - de skulle anholde en person - fikk kolleger kastet steiner mot seg, sier Eva Nilsson ved politiets operasjonssentral i Stockholm til Aftonbladet.

I etterkant av dette skal forbanna ungdom, rundt 30 i tallet, ha kastet stein mot politiet. Minst én politimann er skadet i steinkastingen etter å ha blitt truffet av en stein i armen. Mannen skal ikke være alvorlig skadet.

- Politiet følte seg så truet at de så det nødvendig å løsne varselskudd, fortsetter Nilsson.

Ifølge Expressen hadde rundt 100 mennesker samlet seg sentralt i Rinkeby rundt 22.30-tiden i kveld for å ta del i opptøyene.

Rinkeby er et kjent problemområde i Stockholm. Det var her NRK-journalist Anders Magnus ble pepret med stein i fjor vår, og her politiet aldri drar på kveldstid uten forsterkninger fra andre patruljer.

Det skal ved 23.00-tiden fortsatt være urolig i området, og politiet har ifølge SVT trukket seg delvis tilbake i påvente av forsterkninger. Brannvesenet har, på det siste meldingene som er kommet Dagbladet i hende, fortsatt ikke lykkes ta seg inn i Rinkeby for å arbeide med slukningen av bilene som er satt i brann. Årsaken til dette skal være at politiet ikke har lykkes sikre området ennå.

En frilanser SVT har snakket beskriver situasjonen som alvorlig.

- Jeg har vært med på en del uroligheter, men dette er noe ekstra. Det ser ut som en krigssone her, sier han.