Opptøyer i Stockholm. Politiet «skjøt for å treffe»: - Det ser ut som en krigssone her

(Dagbladet): Politiet i Stockholm har i natt kjempet mot opptøyer i Rinkeby i Stockholm. Flere biler ble satt i brann, og butikker skal ha blitt plyndret.

Et titall biler ble satt i brann i drabantbyen og folk skal ha brutt seg inn i flere butikker ifølge rapporter på stedet. Bussene inn til området ble stanset ved 22-tiden mandag kveld og politiet kjempet lenge med å få kontroll over situasjonen.

Opptøyene startet da politiet skulle gjøre en arrestasjon rundt 20.30-tida i kveld.

- I forbindelse med en aksjon ved tunnelbanen - de skulle anholde en person - fikk kolleger kastet steiner mot seg, sier Eva Nilsson ved politiets operasjonssentral i Stockholm til Aftonbladet.

Kastet stein mot politiet

I etterkant av dette skal forbanna ungdom, rundt 30 i tallet, ha kastet stein mot politiet. Det ble først meldt at minst én politimann ble skadd i steinkastingen etter å ha blitt truffet av en stein i armen, og at politiet så løsnet varselskudd. Det skulle seinere bli klart at det ikke stemte.

- Våre tjenestepersoner ble angrepet av et antall personer, flere av dem var maskerte og kastet stein. De følte seg så presset at de avfyrte et skudd, sier pressetalsperson Lars Byrström i Stockholm-politiet, ifølge Expressen.

Ingen skal ha blitt truffet av skuddet, men svenske medier skriver tirsdag morgen at politiet skjøt for å treffe.

Ifølge Expressen hadde rundt 100 mennesker samlet seg sentralt i Rinkeby rundt 22.30-tiden i kveld for å ta del i opptøyene.

Ved 23.00-tiden var det fortsatt urolig i området. Politiet hadde da ifølge SVT trukket seg delvis tilbake i påvente av forsterkninger. Brannvesenet hadde på daværende tidspunkt, fortsatt ikke lykkes ta seg inn i Rinkeby for å arbeide med slukningen av bilene som var satt i brann. Årsaken til dette skal være at politiet ikke hadde lykkes sikre området ennå.

Like før midnatt natt til tirsdag begynte det å regne lett i Stockholm, noe som førte til at opptøyene roet seg noe. Nødetatene lot bilene brenne, da området ennå ikke var sikret.

Kort tid etterpå blusset urolighetene på nytt opp igjen, ifølge nyhetsbyrået TT. Flere patruljer ble sendt til stedet.

- Nå har vi tilført skikkelig med ressurser, så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sa Byström i Stockholm-politiet.

- Som en krigssone

Rinkeby er et kjent problemområde i Stockholm. Det var her NRK-journalist Anders Magnus ble pepret med stein i fjor vår, og her politiet aldri drar på kveldstid uten forsterkninger fra andre patruljer.

En frilanser SVT har snakket beskriver situasjonen som alvorlig.

- Jeg har vært med på en del uroligheter, men dette er noe ekstra. Det ser ut som en krigssone her, sier han.

Frilansfotograf og Janne Åkesson har også vært på stedet mandag kveld og natt til tirsdag. Han trakk seg etter hvert ut av kjernen for opptøyene.

- De kasta steiner på politiet og politiet avfyrte varselsskudd. Jeg kom meg ut da det var som verst. Det gjorde til og med politiet, sier han til Dagbladet.

Han sier det var mye ungdom med hetter og lue på. Gata skal ha vært full av brostein som lå rundt omkring.

- Det var veldig kaotisk. Jeg har vært mye i Rinkeby og rykket ut på forskjellige ting. De har brent biler hele tida - dessverre - men at det har brunnet 6-7 stykker på n gang, betyr at det skjer noe. ´Dette er utover det vanlige, sier Åkesson.