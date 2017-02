Ordførere raser etter tvangssammenslåing av kommuner: - Det er diktatur

(Dagbladet): Tirsdag kveld ble det kjent at regjeringen og Venstre er enige om at 13 kommuner i Norge bør bli tvangssammenslått.



Det betyr at landets 428 kommuner blir redusert til 363.

Etter det Dagbladet forstår blir kommunene Leka, Vikna, Nærøy i Nord-Trøndelag og Bindal i Nordland slått sammen til én stor kommune.

Men ingen av de fire kommunene har sagt ja til sammenslåingen som nå ligger på bordet.

Tvangssammenslåingen får ordførerne til å rase.

- Diktatur

Ordfører i øykommunen Leka, Per Helge Johansen (Sp), reagerer kraftig på nyheten som kom tirsdag kveld.

- Dette er en trist og veldig dårlig melding å få. Jeg føler at det er et slag i trynet, der storsamfunnet overstyrer lokalsamfunnet. Det er et hån mot lokaldemokratiet. Det er mer eller mindre et diktatur, sier Per Helge Johansen til Dagbladet.

Ifølge ordføreren sier 75 prosent av innbyggerne i Leka at de vil bestå som egen kommune.

Det er kun fastlandsdelen av kommunen som har hatt folkeavstemning. Den viste at flertallet ønsker at de skal bli slått sammen med en fastlandskommune.

- Det vil bli lange avstander mellom kommunesenteret og Leka dersom det flyttes. Det er synd at man skal ødelegge noe som fungerer godt. Framtida lå foran oss, men den er jeg redd de har tatt fra oss, sier Per Helge Johansen, og legger til at de skal kjempe til siste sekund for å få fortsette som egen kommune.

- Jeg tror ikke det blir tvangssammenslåing før jeg ser det, sier Johansen.

Merkelig

Heller ikke for ordføreren i Vikna , Amund Hellsø (Ap), faller nyheten i god jord.

Vikna kommune hadde folkeavstemning om en intensjonsavtale sammen med Nærøy kommune.

Denne avtalen hadde Kolvereid i Nærøy som administrasjonssted. Flertallet av folket i Nærøy sa ja, mens flertallet i Vikna sa nei.

Dermed ble det ingen sammenslåing mellom de to.

Hellesø sier kommunen ikke har diskutert om de ønsker å slå seg sammen med Leka og Bindal også, ettersom de trakk seg ut av prosessen tidlig, men at de har vært positive til å jobbe videre med en kommunesammenslåing i Ytre Namdal.

- Det jeg synes er merkelig er at spillereglene har blitt endret underveis i prosessen. Det skulle i utgangspunktet ikke brukes tvang, men nå skjer det stikk motsatte. Ingenting av vedtakene som har blitt gjort lokalt, skal tilsi at de fire kommunene skal bli tvunget sammen. Det virker som det er helt vilkårlig hvilke kommuner som skal slås sammen, sier Hellesø og fortsetter:

- Dette er et viktig tema for lokalbefolkningen. Jeg ønsker meg en god forklaring på hvorfor akkurat vi fire skal slås sammen, sier Hellesø.

Positiv, men...

Arbeiderparti-ordføreren forteller at han gikk til valg i 2015 om at han var for kommunesammenslåing, men på en demokratisk måte som var forankret i lokalbefolkningen.

- Jeg er for at kommuner skal slås sammen. Jeg mener at det, for eksempel, vil føre til mer robuste fagmiljø som kan skape bedre tjenester for befolkningen. Jeg er redd for at tvang kan føre til at det prosessen får en dårlig start, sier Hellesø.

Dette er Nærøy-ordfører Steiner Aspli (Sp) enig i. Aspli sier at han er prinsipielt mot tvang, og at dette er rystende og meningsløst.

- Det ble sagt at det var kun i meget spesielle tilfeller, for eksempel dersom en kommune blokkerte for sammenslåing av to andre kommuner, at det skulle bli brukt tvang. Det gjelder ikke i dette tilfelle. Dette er helt tilfeldig og tatt ut av sammenheng. Dette er rett og slett rystende, sier Aspli til Dagbladet.

Ville heller nordover

I nordlandskommunen Bindal, har de hatt folkeavstemning i Austra. Der stemte om lag 57 prosent av befolkningen at de ønsket å være en del av Bindal.

Blir Bindal slått sammen med de tre andre nordtrønder-kommunene, vil de også bli trøndere.

Ordfører Britt Helstad opplever dette som trist og udeokratisk.

- Vi har ønsket at kommunen skal stå for seg selv hele veien, men vi har utredet hva slags retning vil ville gå: Nordover eller sørover. Kommunestyret har enstemmig vedtatt to ganger at vi ønsker å gå nordover, dersom kommunen skal bli sammenslått, sier Helstad.

Ordføreren tror innbyggerne vil bli skuffet over å bli tvangssammenslått sørover.

- Vi bor i et demokratisk land, og håpet at det skulle råde. Det er valg til høsten, og det er klart at tvangssammenslåing kommer til få å betydning i den sammenhengen, sier Britt Helstad, ordfører i Bindal kommune.