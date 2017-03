Orly-angriper overrasket soldat og tok våpenet hennes

Videoopptak fra Orly-flyplassen viser hvordan Ziyed Ben Belgacem griper soldaten rundt skuldrene idet den andre soldaten som patruljerte sammen med henne, var litt lenger framme.

Ingen som merker det

Deretter slipper han fra seg en bag som inneholdt en kanne bensin. Med en ladet revolver drar han henne bakover, viser opptaket, som Associated Press har fått tilgang til.

Se video øverst i saken.

I et lite øyeblikk er det ingen som enser at noe skjer. En passasjer med en trillekoffert går forbi soldaten som holdes fast, mens den andre soldaten fortsetter patruljeringen lenger framme.

Plutselig begynner folk å trekke seg unna da angriperen drar med seg soldaten mot dem.

Han roper at han ønsker å drepe og dø for Allah, og kan bli sett idet han forsøker å dra automatvåpenet ut av soldatens hender nær en ansamling passasjerer.

Skjold

Videoen viser at Belgacem bruker henne som skjold etter at han skal ha fått kontroll over våpenet hennes. Men han reiser seg opp og blir eksponert, noe som gir soldatens kolleger anledning til å skyte ham. Den kvinnelige soldaten kryper unna og Belgacem blir skutt og drept. Hele opptrinnet varte i mindre enn tre minutter. Ingen andre ble såret.

Obduksjon viser spor av kokain, cannabis og alkohol i 39-åringens blod. Ifølge påtalemyndigheten var han på en bar tidlig lørdag.

39-åringens far har i intervju uttalt at sønnen ikke praktiserte islam, og at han drakk alkohol.

NTB