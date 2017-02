Oslo kommune bryter kontrakten med Veireno - kommunen tar over ansvaret for renovasjonen

(Dagbladet): - Vi burde aldri inngått avtalen med Veireno, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse i ettermiddag om søppelkaoset i hovedstaden.

På pressekonferansen bekreftet byrådslederen at de bryter kontrakten med Veireno. Selskapet vant en anbudsrunde om ansvaret for søppeltømmingen i hovedstaden høsten 2015.

Fra og med i morgen, mandag 20. februar, tar Oslo kommune over ansvaret for innhentingen av avfallet, driftsmateriell og om lag 170 ansatte.

Overtakelsen vil koste 40 millioner kroner for Oslo kommune i året, skriver NTB.

Konkurs i morgen

- Massive brudd på arbeidsmiljøloven og mangelfull avfallsinnhenting er uakseptabelt. De siste ukene har vi jobbet med å avvikle forholdet med Veireno. Vi har jobbet med å sikre innbyggerne en tjeneste, sa Johansen under pressekonferansen.

Miljøpartiet de grønne i Oslo skriver på sine nettsider at «Byrådet har derfor vurdert at den eneste forsvarlige løsningen er at kommunen tar over ansvaret for avfallsinnsamlingen».

I avtalen mellom Veireno og Oslo kommune om virksomhetsoverdragelse står det at selskapet opplyste denne uka at de har økonomiske problemer, og at de ville slått seg konkurs i morgen.

Ikke en del av budsjettet

- At Veireno fortsatte å bryte arbeidsmiljøloven i et mye større omfang enn de rapporterte til kommunen, er helt uakseptabelt. Alt tyder på at avtalen aldri burde vært inngått, sa samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg under pressekonferansen.

I avtalen om virksomhetsoverdragelse står det at Oslo kommune ikke hadde tatt høyde for en merkostnad på 40 millioner kroner for 2017-budsjettet.

«Et underskudd vil føres mot Renovasjonsetatens selvkostfond. Selvkostfondet var ved inngangen til 2017 på 81 mill.»

Veireno hadde mange midlertidige ansatte. Disse vil få ordinær fast ansettelse med kommunens lønns- og pensjonsbetingelser.

Beklager

Veireno-sjef Jonny Enger beklager den mangelfulle avfallshåndteringen i Oslo siden 3. oktober og håper den nye løsningen vil skape ro og stabilitet, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi er glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune som fra i morgen overtar ansvaret for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger i pressemeldingen.

De skriver videre at saken har vært vanskelig og krevende, og noe de skulle vært foruten.

31 000 klager

Søppelkaoset i Oslo inntraff nærmest umiddelbart da selskapet Veireno AS i oktober i fjor overtok ansvaret for å tømme alle Oslo-borgeres avfall. Tusenvis av osloborgere opplevde at søppelkassene ble stående og gape. Og rundt dem lå avfallet strødd.

På tre måneder kom det inn 31 000 klager fra frustrerte Oslo-boere.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra MDG har ansvaret for renovasjonsetaten, og har fått mye av skylda for at hovedstaden ikke lenger har en fungerende renovasjon.

Renovasjonsetaten i Oslo fikk i slutten av januar overlevert en kritisk rapport om arbeidsforholdene i omstridte Veireno, selskapet som tømmer søppel i hovedstaden på oppdrag fra kommunen.

Rapporten ble utarbeidet av revisjonsselskapet BDO på oppdrag fra Renovasjonsetaten.

«Kontrollen har avdekket vesentlige avvik på daglig og ukentlig arbeidstid, samt avvik på hviletidsbestemmelsene og antall arbeidede søndager på rad», heter det i rapporten, som Dagbladet nå har fått innsyn i.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg nevnte ikke rapporten med ett ord da bystyret den 3. februar grillet henne om søppelskandalen.

159 brudd på arbeidsmiljøloven

BDO gransket arbeidsforholdene i hele november for 33 av de Veireno-ansatte. Granskerne konkluderer med 159 brudd på arbeidsmiljøloven. Etter flere stikkprøver gjorde BDO blant annet følgende funn:

31 tilfeller fordelt på 12 ansatte som har arbeidet mer enn 13 timer om dagen. 18 av avvikene gjelder en ansatt som ifølge rapporten arbeidet 313 timer i november.

55 tilfeller fordelt på 26 ansatte der den ukentlige arbeidstiden overstiger 50 timer per uke

48 tilfeller fordelt på 25 ansatte ikke har hatt sammenhengende arbeidsfri på til sammen 35 timer i løpet av en uke

25 tilfeller fordelt på 15 ansatte der den ansatte har arbeidet to, eller flere, søndager på rad.

Dagbladet kunne i starten av februar avsløre at Veirenos ansatte har jobbet 13 737 timer overtid og at selskapet kan ha brutt arbeidsmiljøloven så mange som 2091 ganger siden de overtok ansvaret i oktober.

- Jeg har ikke ord, sa forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), da Dagbladet viste ham materialet.

NTF har 30 medlemmer som er ansatt i Veireno, og varslet søksmål mot Veireno med utgangspunkt i materialet Dagbladet har avdekket.

- Veireno bryter arbeidsmiljøloven. Alle de over 2000 avvikene er lovbrudd. Selv om det er flere hundre brudd på samme paragraf, er det like forbanna et lovbrudd, tordnet Adamsrød.

- Nå må Arbeidstilsynet på banen og gjøre den jobben Dagbladet har gjort, uttalte han.

Varslet mistillitsforslag

I midten av januar varlset Rødt-leder Bjørnar Moxnes mistillitsforslag mot samferdselsbyråden, dersom avtalen med Veireno ikke blir hevet.

En ukes tid seinere måtte direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes gå av, etter press fra Oslo-byrået.

Oppsigelsen kom på initiativ fra byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg:

- Jeg har etter initiativ fra byråden og etter dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, kommet frem til at det beste for Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at jeg trekker meg som direktør, sa direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes i en pressemelding.