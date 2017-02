Oslo kommune visste at Veireno planla å jobbe mer enn loven tillater

(Dagbladet): Nylig avslørte Dagbladet at renovasjonsselskapet Veireno har brutt arbeidsmiljøloven over 2000 ganger fordi søppeltømmerne jobber for lange dager og ikke får nok hvile.

Dagbladet kan i dag avdekke at Oslo kommune alt syv måneder før Veireno tok over søppelhentingen visste at selskapet planla at de ansatte skulle jobbe mer enn arbeidsmiljøloven tillater.

Varslet overskridelser

Kommunen og Veireno har hatt møter annenhver uke siden kontrakten ble signert september 2015. Dagbladet har fått innsyn i referatene som viser hvordan kommunen og søppelselskapet planla håndteringen av avfallsinnhentingen.

«VR vil sørge for at søknader ifm overskridelser av bruk av overtid vil bli foretatt. VR legger til grunn at man må sørge for at krav til HMS legges til grunn. VR foretar en konkret vurdering på hvor mye overtid de maksimalt vil søke om dispensasjon for og redegjør dette overfor REN før oppstart», står det i møtereferatet skrevet av Renovasjonsetatens representant skrev den 19. februar.

«VR» og «REN» er forkortelser for henholdsvis Veireno og Renovasjonsetaten. HMS står for helse, miljø og sikkerhet.

Dagbladets undersøkelser viser at Veireno ikke sendte noen dispensasjonssøknad til Arbeidstilsynet før oppstarten. Dagbladet har tidligere omtalt at søknaden først ble sendt fem uker etter at selskapet startet søppekjøringen i Oslo.

I et referat fra et møte mellom kommunen og Veireno i august står det eksplisitt at Veireno skulle sende dispensasjonssøknad til Arbeidstilsynet i nær fremtid. Det skjedde ikke.

Kunne tatt grep

Møtereferatene viser altså at Veireno og Oslo kommune, lenge før Veireno tok over søppelhåndteringa, satt på nok kunnskap til å ta grep som kunne sørget for at søppelkrisa og de påfølgende lovbruddene kunne vært unngått:

Veireno og Oslo kommune var klar over at søppelhentinga trolig ikke kunne løses på lovlig vis med den planlagte bemanninga, uten dispensasjon.





Kommunen forsikret seg ikke om at Veireno hadde sendt søknad til Arbeidstilsynet og fått innvilget dispensasjon fra arbeidsmiljøloven. Hadde dette vært klart, kunne kommunen bedt Veireno om å sikre lovlig bemanning og forsvarlig søppelhåndtering.





I stedet endte det hele i ei suppe av søppelkrise for hovedstadens innbyggere, utslitte Veireno-ansatte, utskjelte politikere og over 2000 lovbrudd på arbeidstidsbestemmelsene.

I senere referater fra møter mellom Renovasjonsetaten og Veireno går det fram hvordan det etter hvert gikk opp for kommunen at situasjonen var uholdbar, men da var allerede krisa et faktum.

I et referat datert 27. oktober i fjor heter det:

«Foreløpig status for driftsuke 1-3: Det vil forekomme brudd i de to-tre første ukene.»

I et referat fra et møte fem dager senere, står det:

«REN har gitt utrykk for at REN ser meget alvorlig på at VR ikke overholder lovbestemte regler vedrørende arbeidstid og overtid, at det er VRs ansvar å overholde alle lover, regler og tariffavtaler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, og at VR må rydde opp i situasjonen slik at brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ikke vil forekomme i fremtiden.»

På dette tidspunktet hadde Veireno vært ansvarlig for søppelhåndteringa i hovedstaden i nesten en måned.

«Beredskapsnivå 2»

Oslo kommune opererer med egne planer som beskriver hvordan man skal håndtere mulige kriser i søppelhåndteringen.

Hvis ting ikke går som planlagt, trer en egen beredskapsrutine i kraft. Det første nivået som aktiveres, kalles «Beredskapsnivå 1» (B1). Det neste nivået kalles «Beredskapsnivå 2 (B2)».

Ulovlig arbeids- og overtid er blant forholdene som kan utløse «Beredskapsnivå 2»:

I et møtereferat fra 26. august beskrives det at en av triggerne for overgang fra Beredskapsplan 1 til Beredskapsplan 2 er at renovatørene har for lite hviletid mellom øktene og at de dessuten jobber overtid utover det som angis som tillatt i arbeidsmiljølovens § 10-6 og § 10-8.

Også dette viser at kommunen og Veireno to måneder før oppstart skjønte at søppeloppdraget kunne ende med brudd på arbeidsmiljøloven.

- Helt sykt!

Dagbladets opplysninger vekker sterke reaksjoner.

- Her er det planlagt med overtid og at man skal bryte lovens rammer. Jeg blir mildest talt sjokkert over å høre at det offentlige ved Oslo kommune har visst om dette, sier Ole Einar Adamsrød til Dagbladet. Han er forbundssekretær i Norsk transportarbeiderforbund, som organiserer 30 Veireno-ansatte.

- Dette er helt sykt! Du har ikke lov til å planlegge driften med overtid, utbryter Adamsrød i Norsk transportarbeiderforbund når Dagbladet gjengir opplysninger fra møtereferatene.

Han er overrasket over kommunens håndtering:

- Når det offentlige skal kjøpe tjenester av det private, skal innkjøper sørge for at norsk lov følges. Men her gir de altså Veireno carte blanche for å bryte loven. Det er helt vilt.

Dagbladet kontaktet Renovasjonsetaten mandag ettermiddag om denne saken, men etaten har hittil ikke svart på Dagbladets spørsmål.

«Vanlige innkjøringsproblemer»

Daglig leder i Veireno, Jonny Enger, bekrefter overfor Dagbladet at selskapet tidlig innså at det ville bli bruk for overtid utover arbeidsmiljølovens grenser.

- Behov for utvidet bruk av overtid skyldes ikke at stipulert produksjon per ansatt er utvidet fra normal drift. Behovet skyldes vanlige innkjøringsproblemer under et slikt omfattende oppdrag, skriver Enger i en kommentar.

Dagbladet har spurt om Veireno mener det er lov å legge planer som baserer seg på at arbeidsmiljøloven brytes. Selskapet har ikke svart på Dagbladets spørsmål om dette.

Fikk ikke avtale

Jonny Enger skylder på fagforeninga.

- I forbindelse med planlegging og mobiliseringsplan for oppdraget startet Veireno en tidlig prosess med å avtale utvidet bruk av overtid i henhold til arbeidsmiljøloven. Veireno er tilknyttet en sentral tariffavtale som skal gi bedriften mulighet til å avtale utvidet bruk av overtid lokalt med lokalt tillitsvalgte, skriver Veireno-leder Jonny Enger i en redegjørelse til Dagbladet.

Han forklarer at han lenge trodde at man ville dra i land en lokal dispensasjonsordning.

- Da Veireno ikke lyktes med å avtale utvidet bruk av overtid med tillitsvalgtapparatet valgte bedriften å søke Arbeidstilsynet om tillatelse om utvidet bruk av overtid. Dette ble gjort tidlig november 2016, sier Enger.

Av et møtereferat fremgår det imidlertid at framdriften for dispensasjonssøknaden til Arbeidstilsynet var et tema mellom kommunen og Veireno allerede 29. august:

«Søknad til Arbeidstilsynet vil bli sendt i nær fremtid», heter det her.

Dagbladet har også stilt disse spørsmålene til Veireno:

• Hvorfor ansatte dere ikke flere folk til oppstartsfasen, slik at de ansatte slapp å jobbe ulovlig mye?

• Hvorfor søkte dere ikke før oppstart Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven, når dere tross alt selv varslet Oslo kommune om at dette var noe dere skulle gjøre?

Veirenos HR-direktør Kirsten Bates skriver til Dagbladet at selskapet ikke gir kommentarer utover de som Jonny Enger allerede har gitt.