Oslo-politiet granskes

Etter at Dagbladet omtalte problemene politibetjent Lill-Karine Nielsen fikk (krever innlogging), etter at hun varslet om det hun mener er et justismord, har avtroppende visepolitimester Sveinung Sponheim besluttet at saken skal granskes eksternt.

Sponheim, som håndterer saken fra ledelsen i Oslo politidistrikt, har engasjert revisjonsselskapet PwC ved advokat Pål Lønseth til å granske gjennomføringen av etterforskningen i saken.

Gransker

Lønseth har lang erfaring som statsadvokat, og har vært statssekretær i Justisdepartementet for Arbeiderpartiet. I dag leder han granskningsenheten ved PwC.

Sponheim bekrefter overfor Dagbladet at Oslo politidistrikt har bedt Pål Lønseth og PwC vurdere saken.

Lill-Karine Nielsen har lang erfaring fra politiet, og ønsket seg tilbake til etaten, etter å ha videreutdannet seg. Men da det ble kjent at hun hadde varslet - om det hun mener er et justismord - var hun plutselig ikke like ønsket i politiet.

- Justismord

Bedre ble det ikke etter at en politioverbetjent ved Majorstua politistasjon fikk et forelegg fra Riksadvokaten for brudd på taushetsplikten i saken, etter at Nielsen hadde klaget.

Nielsen varslet om det hun mener er mangelfull etterforskning i en kriminalsak, og at en mann - etter hennes oppfatning - har blitt uskyldig dømt. Lill-Karine Nielsen mener politiet ikke har etterforsket saken på en forsvarlig måte.

Forholdet Nielsen har varslet om gjelder hennes samboer. Samboeren er dømt i en sak om familieforhold i både tingretten og lagmannsretten.

- Etter min oppfatning er saken jeg har varslet om et justismord. Derfor varslet jeg. Konsekvensen har blitt at jeg opplever at jeg er uønsket i politiet, sier Lille-Karine Nielsen til Dagbladet.

- Mangelfull etterforskning

Advokat John Christian Elden bistår Lill-Karine Nielsen i varsler-saken.

- Jeg er godt fornøyd med at Oslo politidistrikt nå tar Lille-Karine Nielsens varsling alvorlig. Politiet ber nå om ekstern bistand for å finne ut hva som gikk galt da det ble avsagt en fellende dom, til tross for at etterforskningen var svært mangelfull, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

- Sveinung Sponheim har på vegne av Oslo politidistrikt håndtert dette på en profesjonell måte etter at saken ble offentlig kjent.

- Vi imøteser utfallet av granskningen. Det er tross alt i et rettssamfunn mye verre om en person blir uriktig domfelt, enn om en straffesak blir uriktig henlagt, slik den tidligere varslersaken i Hordaland omhandlet, sier Elden.