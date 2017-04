Over 1000 menn vil treffe ham og ligge med ham. Nå har han fått nok: - Dette er ekstremt

(Dagbladet): De siste fem månedene har over tusen menn besøkt amerikanske Matthew Herrick (32), både hjemme hos han og på jobb. Besøkene kommer som følge av datingappen Grindr.

Det skriver CNN.

Ifølge tv-kanalen har Herricks eks-kjæreste siden oktober 2016 laget falske kontoer i 32-åringens navn.

Men nå har den New York-baserte skuespilleren sett seg så lei på at fremmede menn oppsøker ham for å ha sex, at han saksøker eks-kjæresten.

Ifølge CNN ble saken flyttet til en føderal domstol i februar.

Herrick skriver på Twitter at han som følge av de falske profilene på dating-appen har måttet holde seg unna sosiale medier en periode.

- Jeg har hatt problemer med en stalker som har prøver å få navnet mitt i gjørma. Han har laget falske profiler på homo-apper som Grindr og Scruff, der det står at jeg er rasisk og en Donald Trump-supporter. Det har nå nådd mediene, skriver han.

Han skriver at han føler det har gått for langt. Stalkeren han snakker om skal ifølge CNN være en eks-kjæreste.

- Dette er ekstremt. Til familie, venner og fans: det skjærer i hjertet at denne typen løgn blir spredd rundt. Jeg hadde aldri gjort noe sånt. Jeg elsker dere alle. Hvis du ser kommentarer eller profiler, er det ikke meg, skriver han.

På de falske profilene skal det stå personlige opplysninger om Matthew Harrock, blant annet hvor han jobber og løgner som at han er HIV-positiv. Ifølge CNN kommer det på det meste over ti personer på restauranten Harrick jobber for å se etter ham.

- Samarbeider med politiet

Grindr, som er en datingapp for menn som liker menn, har fått inn over 100 rapporter om flaske profiler.

Ifølge eksperter CNN har snakket med, kan dette være en vanskelig sak å løse.

- Loven holder ikke tritt med den teknologiske utviklingen. Bedrifter kan identifisere og stoppe denne typen ting - de bare ønsker ikke å ta på seg forpliktelser, sier advokat Neville Johnson til CNN.

Grindr sier følgende i en uttalelse til CNN.

- Vi er forpliktet til å lage en trygt miljø gjennom et digitalt verktøy. Vi oppmuntrer brukere til å rapportere om mistenkelige og truende aktiviteter. Vi blir stadig bedre på dette, og det er viktig å huske at Grindr er en åpen plattform. Grindr samarbeider med politi og overser ikke fornærmede eller voldelig oppførsel.