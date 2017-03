Over 20 000 mennesker ble drept i Mexico i fjor

(Dagbladet): I fjor ble det utført 20 792 drap i Mexico, skriver LA Times.

Dette er en økning på 22 prosent fra 2015, og hele 35 prosent siden 2014.

Bare i januar i år skal nesten 2000 mennesker ha blitt drept i landet, ifølge tall fra myndighetene.

Enkelte eksperter anslår at rundt halvparten av drapene er knyttet til narkotikakriminaliteten som er svært utbredt i Mexico, skriver LA Times.

Parterte lik

I januar gjorde mexicansk politi et uhyggelig funn av seks hoder i plastposer på taket av et kjøretøy og seks hodeløse lik inne i bilen, i den voldsherjede delstaten Guerrero.

I tillegg ble likene av fire andre menn funnet i Chilapa ikke langt unna Chilpancingo, ifølge NTB. To av dem ble funnet skutt og drept på en motorvei og bar preg av tortur. De to andre likene ble funnet i et hus, og også disse så ut til å ha blitt torturert.

Guerrero har lenge vært åsted for narkotikarelatert vold og forsvinninger. Disse siste voldelighetene var trolig mellom de to kartellene kjent som Los Ardillos og Los Jefes, sier en anonym kilde.

Bistand

I 2008 ble Merida Initiativet etablert. Det er en sikkerhets-samarbeidsavtale mellom USA og regjeringen i Mexico og andre land i Mellom-Amerika, der målet erå bekjempe den organiserte narkotikakriminaliteten.

Den amerikanske regjeringen har bevilget store summer til prosjektet, men samarbeidet ser nå ut til å stå fare, skriver LA Times, ettersom Amerikas nye president Donald Trump har utrykket ønske om å kutte i bistanden.