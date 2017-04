Over 200 døde etter flom og jordras i Colombia

(Dagbladet/NTB): Røde Kors oppgir at over 200 personer er bekreftet døde. Omtrent like mange er savnet, i tillegg til at 400 personer er skadd. .

Landets myndigheter har erklært unntakstilstander etter at et jordskred rammet byen Mocoa ved midnatt lokal tid.

Myndighetene i Putumayo-provinsen oppgir at «hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet».

- Jeg er helt sikker på at det er flere personer under gjørma, sier Herman Granados, en kirurg på et sykehus i området, ifølge Associated Press.

Colombias president Juan Manuel Santos opplyste lørdag ettermiddag at 154 mennesker var døde, men senere på kvelden oppjusterer Røde Kors tallet til 200.



Rammet mens de sov

Flere personer skal også ha blitt rammet av skredet mens de sov.

Vitner har beskrevet et voldsomt skjelv rett før naturkatastrofen inntraff, og en video viser hvordan folk klamret seg til planker for å overleve.

Associated Press skriver også at de overlevende ropte etter kjære. Dette mens hele hus ble dratt med av gjørmen.

- 17 nabolag totalødelagt

Jose Antonio Castro, ordfører i Mocoa, forteller om store ødeleggelser, ifølge Sky.

- En stor andel av husene her ble tatt av skredet, men flere av beboerne ble advart i tide. De klarte å komme seg ut, sier Castro, før han legger til:

- 17 nabolag er totalødelagt.

To broer skal også ha blitt ødelagt som følge av raset.

- Ber for ofrene

Skredet kom etter flere dager med kraftig regn. Byen Mocoa er hovedstaden i Putumayo-regionen i Colombia.

Den har rundt 40 000 innbyggere og befinner seg nær grensa til Ecuador, rett ved der to elver møter hverandre.

Disse, og flere andre elver i området, steg betydelig som følge av nedbøren.

Colombias president Juan Manuel Santos er ventet å besøke regionen lørdag. Han har erklært unntakstilstander i lander, ifølge Associated Press.

- Vi ber for ofrene, skriver Santos i en pressemelding.

Dagbladet oppdaterer saken.