Over 200 kan ha mistet livet etter skrekkangrep i Mosul. Nå nekter USA for anklagene

(Dagbladet): Lørdag kveld tok USA en pause i kampen for å drive IS ut av den irakiske byen Mosul. Dette etter en serie bombeangrep utført den 17. mars.

Disse kan, ifølge irakiske myndigheter, ha krevd over 200 menneskeliv, noe Russland var tidlig ute med å refse.

- Unødvendige tap som slett ikke bidrar til å vinne moralsk støtte for kampen mot IS, skrev den russiske ambassaden på Twitter.

Refs fra Amnesty

Russlands styrker har selv rammet et stort antall sivile mål i løpet av krigen, og har fått sterk kritikk fra blant annet Amnesty International.

Nå blir USA og deres allierte gjenstand for kritikk fra samme organisasjon.

Amnesty hevder at det finnes «et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus, mens familier befinner seg inni dem».

Ifølge NTB fastholder Amnesty også at USA må ta grep. Hvis ikke, vil det være «et åpenbart brudd» på folkeretten.

Avviser kritikk

USA tar på sin side avstand fra kritikken.

- General Votel (leder av USAs sentralkommando) kommer ikke til å forandre måten vi opererer på. Våre prosesser er gode nok, sier oberst John Thomas i en pressekonferanse, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at bombetoktet mot Mosul kan ha vært et av de dødeligste noensinne i en konflikt der USA er involvert. Dette med tanke på sivile tap.

Redningsarbeidere leter fortsatt i ruinene etter en eksplosjon i det vestlige Mosul.

Her skal minst 61 kropper ha blitt hentet ut så langt, ifølge det irakiske militæret, og USA etterforsker fortsatt omstendighetene.

Oppsøker sivile

Kampene i Mosul startet tilbake i oktober.

Da startet irakiske styrker et gjenerobringsforsøk, og i januar klarte koalisjonen å frigjøre byens østlige del.

Kampene raser nå i Vest-Mosul der IS i økende grad har oppsøkt hus og områder der det befinner seg sivile.

- Ved absolutt alle tilfeller bør man ta høyde for at det er sivile tilstede, sier Jay Morse, seniorrådgiver ved organisasjonen Center for Civilians in Conflict, om situasjonen, ifølge Reuters.