Over 400 hvaler strandet på New Zealand

Frivillige kjemper for å redde overlevende grindhvaler etter at 400 av dem strandet sør i New Zealand. Tre firedeler av hvalene er allerede døde, melder nyhetsbyrået AP

Hvalene ble funnet fredag morgen på Farewell Spit, beryktet for hvalstranding, på nordspissen av Sørøya i New Zealand. Da var allerede tre av fire av hvalene døde. Grindhvalene lå i hauger over en strekning på over hundre meter.

- Med et så høyt antall døde, så må man anta at resten av dem også er relativt dårlige, sier Andrew Lamason, som er talsmann for miljøvernmyndighetene i regionen til AFP.

- Vi forbereder oss på en traumatisk periode, legger han til.

300 frivillige

Det er tidenes tredje største tilfelle av fenomenet der hvaler skylles eller svømmer i land og ikke kommer seg til havs igjen. Det er ikke klart hvorfor dette skjer.

Rundt 300 frivillige deltok i arbeidet med å redde de overlevende. Noen av hvalene ble ført tilbake i havet når tidevannet kom inn, og de frivillige stilte seg på rekke i vannet for å hindre hvalene i å svømme tilbake på land.

Strandede Grindhvaler er kjent for å svømme tilbake opp på land etter å ha blitt reddet ut i havet, tilsynelatende for å være sammen med resten av hvalene.

1000 strandet i 1918

Lamason forteller at det enorme antallet døde hvaler fører til vanskeligheter med å få de levende ut i havet igjen.

- De døde hvalene sperrer veien tilbake til havet for de som lever, sier han.

Frivillige i vårdrakter og med bøtter forsøker å holde liv i hvalene som fremdeles lever, ved å holde dem fuktige og kjølige.

New Zealand har noen av verdens største forekomster av strandet hval. Rekorden stammer fra 1918, da 1000 grindhvaler ble funnet på Chatham Islands. I 1985 strandet 450 hvaler i Auckland.

(Dagbladet/NTB)