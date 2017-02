Over 700 bilister tatt ut i promillekontroll: - Flott at vi får slike resultater

Kl.1013: 386 førere kontrollert i promillekontroller flere steder i politidistriktet i løp av søndag morgen. Ingen med promille :) — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) February 19, 2017

(Dagbladet): Søndag formiddag melder både Rogaland politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt, Akser og Bærum politidistrik og Møre og Romsdal politidistrikt at det er foretatt promillekontroll.

I Rogaland ble 386 førere kontrollert - og alle blåste grønt.

Det samme gjelder Sør-Øst politidistrikt, hvor 282 bilister ble kontrollert.

Promillekontroll på Bærumsveien på Haslum i tidsrommet 0900-0945. 16 kontrollerte, ingen reaksjoner. — OPS Asker og Bærum (@ABpolitiops) February 19, 2017

- Dette er et meget bra resultat sett fra politiets side, det er flott at vi får slike resultater og at folk bruker hode, sier Knut Larsen operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, til Drammens Tidende.

I Asker og Bærum er 16 personer kontrollert. Heller ikke der ble noen tatt.

Molde: Promillekontroll i Julsundvegen ved Kvam. 19 førere kontrollert. En mann i 20 årene blir tatt med til blodprøve, mistanke promille. — Politiet i M&R - N&R (@PolitiNoRoOps) February 19, 2017

I Troms er 20 bilister kontrollert - ingen av dem med promille.

Én mann ble i Molde tatt med til blodprøve, de resterende 18 som ble kontrollert, blåste alle grønt. Mannen fikk ikke beslaglagt førerkort, men får sannsynligvis et forelegg.

Dermed kunne 722 sjåfører kjøre videre, av total 723 kontrollerte.

Like bra gikk det ikke for en 40 år gammel mann som ble stoppet av en UP-patrulje på E6 på vei mot Oslo lørdag kveld.

Han ble målt til 160 km/t i 80-sone. I tillegg hadde han promille. Førerkortet ble beslaglagt og politiet har opprettet sak.