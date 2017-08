Overlevde krig, tortur og slavearbeid. I dag døde verdens eldste mann

(Dagbladet): En måned før han fylte 114, trakk den polskfødte israeleren Yisrael Kristal sine siste åndedrag.

Det melder BBC om mannen som ble født den 15. september 1903 i den lille landsbyen Maleniec, og som offisielt ble verdens eldste mann i 2016.

Da hevdet han at han ikke hadde noen oppskrift på et langt liv.

- Smartere, sterkere og penere menn enn meg har dødd før meg. Alt vi som er igjen kan gjøre, er å fortsette å jobbe hardt og fylle tomrommet etter de som er borte, sa Kristal overfor Guinness.

Mistet foreldrene som barn

Den sterkt troende Kristal ble født inn i en jødisk-ortodoks familie, og begynte å lære seg hebraisk da han bare var tre år gammel.

Så overlevde han første verdenskrig - på tross av at Kristal mistet begge sine foreldre i løpet av de fire årene krigshandlingene varte.

- Han beholdt alltid sin optimisme, og så alltid det beste i alle, har familien senere sagt om mannen som flyttet til byen Lodz etter krigen.

Overlevde Holocaust

Der ble han konditor, før hele Europa igjen sto i brann. Da tyskerne marsjerte innover Polens grenser, tok de raskt over landets tredje største by.

I den etablerte okkupantene det nest største gettoet i hele Europa.

160 000 mennesker, deriblant Yisrael Kristal, befant seg på et mindre enn fire kvadratkilometer stort område, ifølge BBC.

Hans to barn døde, før han ble sendt til Auschwitz i 1944.

-To bøker kunne ha blitt skrevet om det som skjedde i løpet av én eneste dag i leiren, sa Kristal for noen år siden til Haaretz om grusomhetene som ledet til at han mistet sin første kone.

Veide bare 37 kilo

Slavearbeidet ved nazistenes konsentrasjonsleir kunne også fort ha betydd slutten for Kristal.

Da redningen endelig kom, veide han bare 37 kilo, ifølge The Guardian.

Likevel hadde han krefter til å takke de sovjetiske frigjørerne med selvlaget godteri, en kunst han skulle ta med seg til Israel.

- I dag bestemmer barna alt

Dit flyttet han i 1950, før han fikk barn, barnebarn og etterhvert også oldebarn.

Og Yisrael Kristal var klar på at forskjellene mellom en oppvekst i dag og hvordan det var da han vokste opp.

- Den gang var ikke folk så respektløse som de er nå. De måtte tenke på å skaffe seg en jobb og klare seg. De var snekkere og skreddere. Den slags finnes ikke nå om dagen, nå er alt høyteknologisk, sa Kristal til Haaretz, for så å legge til følgende:

- I dag bestemmer barna alt. En gang i tiden hadde foreldrene det siste ordet.

117 år gammel

Yisrael Kristals død kom fire måneder etter at Emma Morano gikk bort. Hun ble 117 år og 137 dager gammel, og var med det verdens eldste menneske.

Ifølge amerikanske Gerontology Research Group, som følger med på alle personer over 110 år, er den eldste personen nå en jamaicansk kvinne ved navn Violet Brown.

Brown fylte 117 år 10. mars, ifølge NTB.