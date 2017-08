Øya som mister alt

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) argumenterer med at tvangen var nødvendig ved å vise til hvor svake Leka og Bindal kommuner er, både når det gjelder tilflytting, rekruttering og fagmiljøer.



En virkelighetsbeskrivelse som altså er stikk i strid med ordførerens, men som Sanner forsvarer ved å vise til kommunenes egne utredninger, som blant annet viser at Leka mangler en egen skolefaglig ansvarlig.



Dessuten er framtidsutsiktene for de to småkommunene dårlige, mener han:

- Befolkningsframskrivingene fram mot 2030 viser at Leka og Bindal er de to kommunene i Norge som vil ha lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder (20–66 år) i forhold til innbyggere over 67 år. Framskrivingene viser at det i Leka og Bindal kun vil være 1,4 person i arbeidsfør alder for hver person over 67 år i 2030. Dette vil gi kommunene store utfordringer, og svekke mulighetene til å gi gode tjenester til innbyggerne, skriver Sanner i en epost til Dagbladet.

Han påpeker at han har fylkesmennene i både Nord-Trøndelag og Nordland i ryggen i avgjørelsen.

- Det er noen svært få unntak hvor Stortinget har besluttet sammenslåing på tvers av lokale vedtak. Dette knytter seg til inneklemte kommuner, der en stopper flere som ønsker å gå sammen og noen ganske få eksempler på behovet for å styrke regionale sentre. I Ytre Namdalen vil en ny kommune kunne bli et sterkt regionalt senter som vil motvirke sentralisering og sikre innbyggerne gode tjenester der de bor. Erfaringene fra tidligere sammenslåinger er at ressurser flyttes fra administrasjon til bedre tjenester og at et desentralisert tjenestetilbud opprettholdes, skriver han i eposten.