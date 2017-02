Øyeblikket da Emil (4 mnd) ser mor i øynene for første gang: - Mange har blitt rørt til tårer

(Dagbladet): Christine Amalie-Johanne Friis Rosenhøj fra Nakskov i Danmark er Emils mor. 13. februar opplevde hun og mannen det store: Deres lille sønn kunne se dem i øynene, for første gang.

Videoen av det spesielle øyeblikket er sett over 400 000 ganger, siden Christine delte den på sin egen Facebook- side. Du kan se den øverst i saken.

- Emil er 4,5 måneder gammel, og vi har aldri klart å få øyekontakt med ham. Vi har heller ikke klart å få ham til å fokusere på for eksempel en leke. Derfor kontaktet vi en lege, som deretter sendte oss videre til forskjellige leger, forteller Chrisine F. Rosenhøj til Dagbladet.

Måtte ha briller

Etter flere legebesøk tok de med seg Emil til Roskilde sykehus, og det var først der de fikk en oppklaring.

- Legene på sykehuset fant ut at han hadde +8,5 i syn, og fant derfor riktige briller til ham.

Under Facebook-videoen skriver hun: «I dag er en stor dag. Reisen har vært lang, og vår lille baby har vært gjennom mye for å kunne sitte her og smile med sine små briller.»

Overveldende respons

Det var øyeblikket da Emil fikk på seg brillene som ble fanget på video. Det var et spesielt øyeblikk for familien.

- Følelsen jeg hadde første gangen han tok på seg brillene var ubeskrivelig. Jeg gråt og følte en ordentlig tilstedeværelse med ham, forteller Rosenhøj.

Responsen på videoen har vært overveldende og uventet.



- Vi har fått veldig mange positive henvendelser, og mange forteller oss at de blir rørt til tårer. Vi hadde ikke forventet at så mange skulle se den, avslutter hun.