Øyevitner forteller om dramatikken etter eksplosjonen: - Folk var dekket av blod, og håret deres var brent

(Dagbladet): Rundt klokka 13.40 norsk tid eksploderte det mellom to t-banestasjoner i den russiske byen St. Petersburg.

Minst ti personer skal være drep, og minst 47 personer skal være såret.

Flere øyevitner forteller til internasjonale medier om de dramatiske minuttene etter eksplosjonen. Statsminister Dmitrij Medvedev kaller eksplosjonen et terrorangrep. Samme beskrivelse har russiske etterforskningsmyndighter om eksplosjonen, skriver nyhetsbyrået Tass.

- Fylt med røyk

Stanislav Listyev forteller til CNN at han var på vei ned til t-banestasjonen, da han kjente det begynte å lukte røyk.

- Jeg gikk ned rulletrappa mot stasjonen rundt 13.30, og så følte jeg en trykkbølge komme underfra. Alt ble røyklagt og folk fikk panikk, sier Listjev.

- Togene stoppet og nesten umiddelbart begynte evakueringen. Jeg tror eksplosjonen skjedde i tunnelen mellom stasjonene. Røyken kom derfra. Det var ingenting på selve stasjonen, alt var helt fint, sier han videre.

- Dekket av blod

Et øyevitne til nyhetsbyrået Tass forteller at folk begynte å hjelpe hverandre.

- På toget forventet alle å dø, hvis jeg kan si det, sier et anonymt vitne og fortsetter:

- Etter eksplosjonen ble vi reddet ut, og folk begynte å hjelpe hverandre og fikk hverandre ut. Det meste var dekket av blod, sier et vitne til Tass.

Et annet vitne forteller til Tass at vedkommende så tre til fire døde mennesker, og at hjelpemannskaper kom etter fem til sju minutter.

- Brent hår

En kvinne forteller til russisk TV at hun var nede på t-banestasjonen da det eksploderte.

- Folk var dekket av blod, og håret deres var brent. Vi ble fortalt at vi måtte gå til nødutgangene, ettersom togene stoppet. Folk løp, sier kvinnen til russisk TV, ifølge CNN.

Geoff Edwards fra Liverpool bor og jobber i St. Pertersburg. Han forteller til BBC at helikoptre flyr over området der eksplosjonen gikk av.

Det er foreløpig ukjent hvem som står bak angrepet. Interfax får opplyst av kilder at overvåkningskamera kan ha fanget opp gjerningsmannen bak eksplosjonen. Dette er ikke bekreftet av offentlige myndigheter.

Det har kommet flere opplysninger om at bomben som forårsaket eksplosjonen, var tildekket. Ifølge nyhetsbyrået Interfax var den skjult i en koffert. Ifølge TV-kanalen REN TV var bomben kamuflert som et brannslukningsapparat. Ingen av disse to opplysningene er bekreftet av russiske myndigheter.

Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget sprengladning fylt med nagler eller splinter som eksploderte