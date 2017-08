Øystein (78) syntes nazidemonstrasjonen var et ekkelt ekko fra krigens dager

(Dagbladet): Lørdag demonstrerte rundt 60 nynazister fra Norge, Sverige og Finland i Kristiansand. De kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen og delte blant annet ut flygeblader med «Knus homolobbyen».

Øystein Carlsen gikk i første klasse da krigen tok slutt. Lørdag var han tilfeldigvis til stede i Markens gate da demonstrantene kom gående. Til Fædrelandsvennen uttalte han:

- Det gir et ekkelt ekko til krigens dager.

Han utdyper til Dagbladet:

-Det gikk et grøss gjennom meg, jeg kjente suget i magen. Jeg trodde ikke det at det lå der latent ennå, men det gjorde det faktisk. Det er både bra og ille.

- Der sto de med sine flagg rygg mot rygg. De var unge mennesker. Jeg snakket til et par av dem. Jeg sa at jeg synes det er trist at unge mennesker bruker ressursene sine på sånt.

- Akkurat som i gamle dager

Han har fulgt diskusjonen om politiet, og synes det viktigste var at man unngikk voldshandlinger.

- Det har vært mye kritikk av politihandlinga. Men det skjedde ikke noe større vold. Det er mye som kan diskuteres, politietaten må ta drøftingen i etterkant.

- Hva synes du om at demonstrantene bruker navnet «motstandsbevegelsen»?

- Det er helt forferdelig. Dette er jo rene NS-folk. Det er akkurat som i gamle dager. Vi var kanskje for grove med de norske nazistene, men dette sitter igjen fremdeles.

Men for Carlsen ble ikke dette enden på visa. Allerede én dag seinere kom det en annen gjeng med unge mennesker, som han syntes brukte ressursene sine mer riktig.

- Jeg er så glad vi fikk en gjeng dagen etter! Rundt hundre unge folk gikk rundt i byen og ropte «vi vil ikke ha nazister i våre gater, vi vil ha kjærlighet». Det var skikkelig bra!

Får støtte av forsker

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anders Granås Kjøstvedt, har forsket på nazisme og høyreekstremisme.

Han gir Carlsen rett i at dette er et gufs fra fortiden.

- Den nordiske motstandsrørelsen er selverklærte nasjonalsosialister. De hyller Hitler og fornekter Holocaust. De går aktivt ut for å bruke vold for å fremme sine synspunkter og skape politisk endring. De vil vise at de finnes og skremme dem de ser på som sine motstandere. Både med bruk av vold og trusler om vold.

Det er mye som likner på klassisk fascisme og nazisme fra tidlig mellomkrigstid, mener han. Bevegelsen skiller seg likevel fra dagens. Den historiske konteksten er ulik.

- Demokratiet er mye mer rotfestet i dagens samfunn, og nynazistene forfekter ideer som er ble diskreditert under andre verdenskrig. På 1920- og 30-tallet var det derimot mange som kunne identifisere seg med deler av nazismens budskap.

Dessuten tilhører de ikke et parti som prøver å mobilisere massene.

- Men massepartiene på 20-tallet hadde også en innesluttet kjerne av aktivister, som disse i Kristiansand kan likne litt på i form og uttrykk.

Marginalt fenomen

Det er imidlertid ikke særlig mange som deltar i disse bevegelsene.

- Det er snakk om veldig få personer. Men det er dem som ofte omtales som unge, sinte menn, og så finner de sammen med noen av de eldre som alltid har hatt disse synspunktene.

Det har vært folk som har hatt disse synspunktene i hele etterkrigstiden, men det har vært få, og er det fremdeles.

- Det blir et samfunnsproblem det øyeblikket de gjør voldshandlinger.

De som utøver vold overvåkes ifølge Granås Kjøstvedt tett.

- Spesielt i Sverige hvor de er størst. Og man har god kontroll på dem. Jeg har ikke noe tro på at denne marsjen skal gi dem større oppslutning eller at det skal bli mer legitimt å ytre standpunktene de står for. Utfordringen er om debattklimaet flyttes, at det blir trukket mer mot høyre.

Anders Granås Kjøstvedt tror bevegelsen selv vil se på medieoppmerksomheten som en suksess, men at de nok hadde håpet det ble voldelig.

- Om det hadde kommet et konfrontasjon med motdemonstranter og politiet, ville det nok vært en fordel for dem. Så selv om politiet har fått kritikk, tror jeg vi skal være fornøyd med at det gikk fredelig for seg, sier Kjøstvedt til Dagbladet.