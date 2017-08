På seteraden foran satt en mann med stor font på mobilen. Slik avverget kvinnen overgrep mot barn

(Dagbladet): Politiet i San Jose i California meldte i går om en oppsiktsvekkende sak om barnemishandling som ble avdekket av en årvåken kvinne om bord på et fly.

Kvinnen skulle fly med Southwest Airlines fra Seattle i Washington til San Jose. Hun satte seg på seteraden sin, men oppmerksomheten hennes ble plutselig trukket mot seteraden foran.

Der satt en mann og tekstet om det som senere skulle vise seg å være seksuelle overgrep mot barn.

Både størrelsen på telefonen og størrelsen på fonten kan ha avverget overgrep mot to barn.

Barnemishandling

Kvinnen på raden bak oppdaget nemlig at mannen sendte meldinger som omhandlet mishandling av små barn. Hun varslet umiddelbart flybesetningen som igjen kontaktet flyplasspolitiet i San Jose.

Da flyet landet, ble mannen på seteraden foran pågrepet umiddelbart og FBI ble koblet inn i saken.

Mannen ble avhørt på stedet. Der ble det avklart at han også hadde en medsammensvoren i forbrytelsen, en kvinne i Tacoma i Washington.

Det var denne kvinnen mannen på flyet hadde sendt meldinger om barnemishandling med.

Politiet klarte også å identifisere to ofre. Det ene offeret er fem år gammelt og det andre sju.

Både mannen og kvinnen er nå pågrepret. Mannen er siktet for to forsøk på barnemishandling og to tilfeller av oppfordring til seksuelle lovbrudd.

Kvinnen er siktet for voldtekt av et barn og for besittelse av innhold som seksualiserer barn.

Hylles

Politiet hyller nå kvinnen som meldte ifra, en førskolelærer fra Seattle-området, for måten hun reagerte på.

- Det er helt utrolig. Hun gikk på et fly som en vanlig borger, og gjorde en dagligdags ting. Et par timer senere er hun innblandet i å stoppe trolig det mest traumatiske et barn kan gå gjennom. Dette var livreddende for barna, sier politietterforsker Nick Jourdenais til Mercury News.

Ifølge etterforskeren dreide meldingene seg om alt fra seksuelle fetisjer til det som verre er.

- Han hadde en stor font og hun begynte å se ord som fikk henne til å tenke på at dette var noe å bite seg merke i. Så begynte de å snakke om barn. Det var da hun begynte å dokumentere bevisene så godt hun kunne, forklarer etterforskeren.

Kvinnen tok nemlig bilder av mannens mobilskjerm.

- Kudos til denne kvinnen, som tok det et skritt lenger. Hadde ikke vi kunnet aksjonere med en gang, hadde han vært borte, sier politisjef Brian Spears til avisa.