På to uker har to hytter brent ned. Nå frykter bygd at en pyroman går løs

(Dagbladet): Politiet i Kåfjord i Troms etterforsker mulig ildspåsettelse av to hytter i bygda. De to siste ukene har to hytter brent ned.

Det skriver avisa Nordlys.

Natt til fredag ble Jack Cock i Birtavarre i Kåfjord vekket av telefonen. Noen ringte for å varsle om at det steg røyk opp fra hytta hans. Hytta var umulig å redde og nå står bare ruinene igjen.

To branner på kort tid

- Det er veldig trist, sier Cock til Dagbladet.

Han fortsetter:

- Dette er en hytte som står åpent og som kan brukes av alle. Det fungerer som et grillhus. Alle jeg snakker med syns det er trist at den er borte.

For to uker siden brant en annen hytte i nærheten ned til grunnen. Bygdas innbyggere frykter at en pyroman er på ferde, og politiet etterforsker om de to brannene kan være påtent.

- Vi er i gang med taktiske og tekniske undersøkelser, sier politiførstebetjent Ingvild Koht Furnes ved Lyngen lensmannskontor til Nordlys.

Politiet sier de ser en sammenheng mellom de to brannene.

- En sammenheng

Det er ikke første gang det brenner i Kåfjord. På få år brant totalt seks hytter og et bolighus ned og innbyggerne fryktet også da at en pyroman sto bak.

- Vi frykter at dette kan skje igjen, sier Cock, som også opplevde at hytta brant ned i 2007.

Den gang ble også brannene meldt til politiet, uten oppklaring.

Rådmannen i Kåfjord kommune, Einar Pedersen, sier de nå vil se på tiltak som kan forebygge brannene.

- Man behøver ikke å tenke så mye rundt det for å trekke en sammenheng, og tenke at det er stor sannsynlighet om at det er en og samme person som har denne spesielle interessen, sier Pedersen til Nordlys.

Han sier at flere av innbyggerne er bekymret etter brannene.

Han ber nå alle som kan ha sett eller hørt noe om å ta kontakt med politiet.