Pakistans forsvarsminister lurt trill rundt av falsk nyhet. Sendte atomadvarsel til Israel

(Dagbladet): «Israels forsvarsminister: Bruker Pakistan hvilket som helst påskudd til å sende bakkestyrker til Syria, kommer vi til å ødelegge landet med et atomangrep».

Overskriften må trolig ha lyst mot Khawaja M. Asif, Pakistans vann-, strøm- og forsvarsminister da han så den lille julaften.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) December 23, 2016

Den har også provosert, for samme dag rykket Asif ut på Twitter og kom med et svar til Israels forsvarsminister som kan tolkes som en atomtrussel.

Falsk nyhet

«Israels forsvarsminister truer med atomhevn forutsatt pakistansk rolle i Syria mot Daesh (arabisk forkortelse for IS, journ. anm.). Israel glemmer at Pakistan også er en atomstat».

Det var bare et problem: overskriften og saken Asif leste, er falsk. Det skriver The Guardian.

Den falske nyhetsartikkelen stammer fra nettstedet AWD News. Nettstedet publiserer nærmest kun falske nyhetsartikler, eller artikler med sterke konspiratoriske tendenser, ifølge The Guardian.

Artikkelen forsvarsministeren Asif ble lurt av, ble publisert 20. desember.

Skrev ny atom-melding

Forsvarsministeren har ikke fjernet Twitter-meldingen, ei heller innrømmet at han ble lurt, men i stedet kommet med en ny melding om samme tema, tilsynelatende et svar til The New York Times.

«Vårt kjernefysiske program er kun til avskrekking for å beskytte vår frihet. Vi ønsker å leve sammen i fred, både i vår region og ellers», skrev Asif i går, og tagget Twitter-brukeren til den amerikanske storavisa i meldingen.

Da hadde han trolig selv skjønt at saken han henviste til i sin første Twitter-melding var falsk.

Misforståelsen, hvis man kan kalle det det, ble også korrigert av Israels forsvarsdepartement. De så seg nødt til å selv rykke ut på Twitter og dementere påstanden.

«Rapporten som den pakistanske forsvarsministeren henviser til, er komplett falsk», skrev forsvarsdepartementet som svar.

Innrømmer ikke atom-kapasitet

Pakistan har atomvåpen, og har heller aldri lagt skjul på at de har atomvåpen. Israel har imidlertid aldri innrømmet at de har kjernefysiske våpen, og har konsekvent svart tvetydig på direkte spørsmål om de har atomvåpen.

Det er imidlertid nærmest opplest og vedtatt at Israel har atomvåpen, ifølge The Guardian.

Det gir følgende konklusjon på den bisarre Twitter-hendelsen: Én atommakt truet en annen atommakt på bakgrunn av en falsk nyhetsartikkel.