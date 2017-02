Pakistansk passasjerfly eskortert av britisk flyvåpen

(Dagbladet): Et fly fra flyselskapet Pakistan International Airlines har landet på flyplassen Stansted utenfor London, etter det som skal være en sikkerhetstrussel.

Passasjerflyet ble eskortert til Stansted av to britiske jagerfly, skriver BBC News.

Flyet var på vei til London fra Lahore, og skulle egentlig lande på Heathrow.

En talsmann for politiet i Essex, sier til BBC at et fly ble omdirigert til Stansted lufthavn klokka 15 i ettermiddag på vei over britisk luftrom på vei til Heathrow, på grunn av rapporter om en uregjerlig passasjer.

Flyet er nå på lufthavnen og politi gjør undersøkelser.

- Det skal ikke være brudd i den løpende driften av flyplassen, og det er ikke antatt å være en kapring eller en terrorsituasjon, sier han til kanalen.