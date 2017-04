Pakistansk universitet skal granske blasfemi. Nevner ikke studenten som ble slått i hjel

Et universitet i Pakistan skal etterforske såkalt blasfemisk aktivitet utført av tre studenter. Torsdag ble den ene studenten drept av sine medelever.

I et notat navngir Abdul Wali Khan-universitetet i Mardan, nordvest for hovedstaden Islamabad, tre studenter som skal granskes for blasfemisk aktivitet.

Notatet sier ingenting om at den ene studenten ble drept av sine egne medstudenter dagen i forveien, ifølge avisen Dawn.

Ifølge politiet er 20 mistenkte pågrepet for drapet, men politiet har ikke funnet noen bevis for blasfemi.

Slått i hjel

Reuters skriver at på det ransakede rommet til studenten Mashal Khan (23) henger det fortsatt plakater av Karl Marx og Che Guevara, og på veggen er det skriblet sitater som «Vær nysgjerrig, skrullete og gal». Khan ble angrepet dagen etter at han deltok i en debatt der han snakket om sine liberale religiøse meninger.

Khan ble anklaget for blasfemisk aktivitet av medstudentene, som brøt seg inn på rommet til Khan, dro ham ut og slo ham i hjel foran flere hundre personer, ifølge vitner og politi.



Lovbrudd knyttet til blasfemi er alvorlig kriminalitet i det hovedsakelig muslimske Pakistan, og straffen kan være alt fra en bot til dødsstraff.

Stilte spørsmål

De som kjente Khan beskriver ham som en intellektuelt nysgjerrig student som var åpen om sin muslimske tilhørighet, men som stilte mange spørsmål. En som var til stede på debatten, forteller at Khan spurte om Adam og Evas barn kunne gifte seg, noe som brakte opp temaet incest.

- Uansett hva han ville si, sa han det offentlig, men han skjønte ikke omgivelsene han var i, sier en av 23-åringens lærere.

Minst 65 personer har blitt drept på grunnlag av anklager om blasfemisk aktivitet siden 1990.

(NTB)