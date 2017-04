Pakistanske medier melder om at en nordmann er involvert i landets første «barneporno-skandale». Men de tar feil

(Dagbladet): Pakistanske medier melder i disse dager om en pakistansk mann som skal ha planlagt å ta med seg barn til Norge for å produsere overgrepsmateriale av barn.

Både TV-kanaler og aviser melder at en navngitt nordmann skulle ordne med reisedokumenter til Norge for den pakistanske mannen og flere barn mellom åtte og 14 år.

Mistforståelse

Men det viser seg at det har oppstått en alvorlig misforståelse.

Personen som skulle ordne med reisedokumenter og som ifølge pakistanske medier skal ha vært den pakistanske mannens hovedkunde når det gjaldt overgrepsmateriale, er ikke norsk, men skal være svensk.

Det bekrefter både Kripos og Utenriksdepartementet overfor Dagbladet.

- Det har spredd seg en misforståelse i pakistanske medier om at det handler om Norge fordi det er nordisk politisamarbeid i Pakistan, skriver Astrid Sehl, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, i en e-post.

Den nordiske sambandsmannen i Islamabad, som jobber ut fra Den norske ambassaden i Islamabad, kan fortelle at pakistanske medier har rapportert feil og at saken gjelder informasjon fra en svensk etterforskning.

- Det er en pågående etterforskning vi jobber med, så jeg kan ikke gå inn på detaljer av etterforskningsmessige hensyn, sier Anders Ahlqvist, kriminalkommissær ved Det nasjonale IT-kriminalitetssenteret i Sverige, til Dagbladet.

- Hvorfor er mannen omtalt i pakistanske medier som norsk, og ikke svensk?

- Jeg vil anta at misforståelsen grunner i at den nordiske sambandsmannen jobber ut fra Den norske ambassaden og at pakistanske medier dermed har antatt at personen er norsk, sier Ahlqvist, som ikke ønsker å svare på om en svensk mann er pågrepet i saken.

- Personer i Norge og Sverige

Det føderale etterforskningsbyrået (FIA) i Pakistan har ifølge pakistanske medier etterforsket den 45 år gamle pakistanske mannen etter å ha fått et brev fra Den norske ambassaden.

Det som skal være den 45 år gamle mannen, som omtaler seg selv som fotograf, har også gitt intervjuer til pakistanske medier hvor han tilstår handlingene.

I en artikkel fra storavisa Dawn, delt av FIA på egne hjemmesider, går det fram at 45-åringen er den første personen noensinne pågrepet i en «barnepornografi-skandale» i landet.

45-åringen skal ha sagt i avhør at han solgte overgrepsmateriale til en nordmann, som da i realiteten skal være en svenske.

- Han betalte meg mellom 100 og 400 dollar for videoer som involverte unge gutter. Jeg pleide å selge mine egne videoer, men også videoer jeg hadde hacket fra russiske og bangladeshiske servere til personer i Norge og Sverige, skal 45-åringen ha sagt i avhør.

Nettverk

45-åringen skal ha fortalt barns foreldre at han skulle ta dem med seg til Norge og Sverige hvor de ville gå en lys framtid i møte. Fotografen skal ha allerede ha mottatt 30 000 kroner fra svensken via Western Bank Union.

Det føderale etterforskningsbyrået sier til Dawn at 45-åringen allerede har produsert filmer med 25 barn i Pakistan. De skal ha blitt lokket med dataopplæring.

45-åringen skal ha fortalt han ble introdusert for overgrepsmateriale mot barn av svensken.

- Han er et medlem av en internasjonal barnepornonettverk, sier Asif Iqbal ved FIA om det som skal være en svensk mann.