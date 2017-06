Pål Enger ble dømt for tyverier han ikke hadde begått. Nå får han straffen redusert

(Dagbladet): I mars i fjor ble Pål Enger dømt til to års fengsel for å ha stjålet 15 verk av Pushwagner, Vebjørn Sand og Camilla Grythe til en samlet verdi av 653 000 kr fra galleriet Fineart AS.

Tyveriet ble avdekket fordi Enger glemte igjen lommeboka i gallerilokalet. Galleriet begynte å undersøke lageret, og fant da ut at de manglet 15 verker, som Enger ble dømt for å ha stjålet.

Ny dom

Enger har på sin side hele tiden holdt på at han bare stjal fem trykk av Pushwagners «Nightlife», og at han solgte fire av dem.

I retten forklarte han at han ikke hadde tid til å ta med seg flere. Men retten trodde ikke på Engers forklaring.

- I retten var det dritkjipt. Det var kjipt at folk sa til mine nærmeste at jeg jugde, sier Enger til Dagbladet i dag.

Og i dag har han det ikke kjipt. I dag er han glad, forteller han Dagbladet - for i dag kom en ny dom fra Asker og Bærum Tingrett - der han blir trodd.

- Poenget er at han først fikk en dom på to år, forteller Engers advokat Fridtjof Feydt.

- Og han synes det var en ekstra sur form for soning, ettersom han visste at han ikke hadde gjort det han var dømt for.

- Men så fikk vi saken gjenopptatt via Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, der jeg begjærte at han skulle løslates for å unngå oversoning, fortsetter advokaten.

Bildet dukket opp

Bakgrunnen for gjenopptakelsen var at det i juni i fjor dukket opp et Pushwagner-verk hos en rammemaker i Oslo, som Enger allerede var dømt for å ha stjålet.

Etter hvert fant politiet også en kvittering som viste at bildet ble kjøpt for 30 000 kr. 9. november 2015, altså over én måned før tyveriet Enger hadde begått.

I den feske dommen dømmes Enger til 1 år og tre måneder i fengsel, hvorav sju måneder er betinget. Det innebærer at Enger har sonet ferdig - og nå er en fri mann.

- Fantastisk

- Det er jævlig hyggelig å bli trodd, og det var dritkult å få saken opp via gjenopptakelseskommisjonen, for det er dritvanskelig, sier Enger til Dagbladet.

- Hva betyr denne dommen?

- Jeg fikk noe betinget fengsel, men dette betyr at jeg er ferdig foreløpig. Statsadvokaten mente at de måtte frasi siktelsen på alle de punktene jeg ikke hadde tilstått på. Det er fantastisk.