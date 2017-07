Pappa Trumps organisasjon betalte hundretusener i honorar til mafiaadvokat før sønnens skandalemøte ble kjent

NEW YORK (Dagbladet): Organisasjonen, som president Donald Trump har opprettet for å jobbe for gjenvalget hans i 2020, betalte 50.000 dollar (drøyt 400.000 kroner) i juridiske utgifter til advokatfirmaet som representerer presidentsønnen Donald Trump jr., ifølge Daily Beast.

Junior er i hardt vær etter avsløringene av at han møtte en russisk advokat og en russisk-amerikansk lobbyist i Trump Tower i fjor sommer etter at han var blitt lovet skadelig informasjon om Hillary Clinton som stammet direkte fra russiske myndigheter. Møtet ble offentlig kjent i New York Times 8. juli.

Opplysningene kommer også midt i etteforskninger i komiteer i både Senatet og Representantenes hus i Kongressen samt FBI. De etterforsker russisk innblanding i fjorårets valg, og om den hadde bånd til Trump-organisasjonen.

Forsvarer mafia

Nye dokumenter, som Trumps valgkamporganisasjon er lovpålagt å sende inn til Federal Election Commission (FEC), viser at organisasjonen betalte Donald Trump juniors advokat allerede elleve dager før historien ble offentlig kjent. 27. juni tikket det nemlig 50.000 dollar inn på kontoen til advokaten Alan S. Futerfas fra organisasjonen Donald J. Trump for President, Inc..

Futerfas er for øvrig tidligere mest kjent som forsvarsadvokat for mange med tilknytning til fire av de store mafiafamiliene i New York og er ikke kjent som en ekspert på valgkamplovgivning, skriver CNN.

Hittil har presidenten selv avvist at han visste om møtet til sønnen før det ble offentlig kjent, men samtidig forsvart sønnens handlinger og sagt at de fleste ville ha deltatt på et slikt møte.

Timingen for betalingen reiser imidlertid nye spørsmål om hvem i Trumps verden som visste om juniors møte med russerne, og når de fikk vite det, skriver CBS News.

Store advokatutgifter

Samtidig viser dokumentene, som ble kjent lørdag, at Trumps valgkamporganisasjon betalte 90.000 dollar (om lag 765.000 kroner) til Trump Corporation 30. juni for «juridisk rådgivning». Trump Corporation styres nå av president Trumps to sønner, Eric og Donald jr., mens faren er i Det hvite hus.

Dokumentene viser også at valgkamporganisasjonen betalte 538.265 dollar (om lag 4,5 millioner kroner) i andre kvartal til sitt hovedadvokatkontor, Jones Day.

Siden møtet først ble kjent forrige helg har antallet deltakere, som er offentlig kjent, vokst. Foruten Trump jr., var også Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner, og Trumps daværende valgkampsjef, Paul Manafort til stede. Det var også den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja og den russisk-amerikanske lobbyisten og antatte agenten Rinat Akhmetsjin samt oversetteren Anatoli Samotsjornov.

Skiftet forklaring

Før møtet ble offentligkjent sa Trump jr. offentlig at han ikke hadde hatt noen møter med russere mens han «representerte valgkamporganisasjonen på noen som helst måte». Han sa også at det var «motbydelig» å antyde at Russland forsøkte å hjelpe farens presidentvalgkamp.

Amerikansk etterretning har imidlertid for lengst konkludert med at Russland forsøkte å hjelpe Trump med å vinne valget mot Clinton.

Da Trump jr. ble konfrontert med møtet, sa han først at det handlet om adopsjon. Deretter innrømmet han at møtet var blitt organisert av noen som kunne ha nyttig informasjon til farens valgkamp. Tirsdag offentliggjorde han selv en e-postutveksling som viser at han før møtet ble lovet skadelig informasjon på «høyt nivå» om Clinton som «en del av Russland og landets myndigheters støtte til» faren hans.