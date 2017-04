(Dagbladet): Prince skal ha møtt den russiske kilden med «nære bånd til Putin» rundt 11. januar i år. Ni dager før Donald Trump ble innsatt som president. Blackwater-grunnleggeren og russeren skal ha møttes i et forsøk på å lage en hemmelig kommunikasjonskanal der de to lederne kunne prate sammen uten å oppdages.

Det skriver Washington Post.

Påstandene skal ifølge den amerikanske avisa støttes av både europeiske, amerikanske og arabiske myndigheter. FBI har ikke ønsket å kommentere påstandene, ifølge avisa.

Paramilitære

Blackwater, også kjent som XE og Academi, er grunnlagt av Prince, en tidligere Navy SEAL (spesialstyrke underlagt den amerikanske marinen)-offiser. Selskapet er seinere nedlagt, men Prince jobber i dag under nye paramilitære selskaper i Midtøsten og Asia.

Han har siden valgkampen i USA i fjor vært kjent som en ivrig Trump-støttespiller.

Et av formålene med møtet i januar i år, fra arabisk side, skal ha vært å finne ut av om Russland kunne overtales til å inngå en avtale om å begrense sitt forhold til Iran, blant annet i Syria.

Hvem russeren er, er så langt ukjent, skriver Washington Post.

Spicer: - Ikke kjent

Blackwater havnet i søkelyset etter en skyteepisode i Bagdad i september 2007, da tungt bevæpnede vakter fra Blackwater åpnet ild mot sivile. Totalt 34 ubevæpnede mennesker lå døde eller skadde igjen etter skytingen, og blant ofrene var flere kvinner og barn, skrev Dagbladet i 2008.

Leiesoldatene ble kritisert for å ha gått langt utover sine fullmakter. Flere av dem er dømt for handlingene.

Amerikanske myndigheter skal hevde at møtet skal være en del av den større høringen om hvorvidt russerne hadde noe å gjøre med det amerikanske valgresultatet i fjor.

- Vi er ikke kjent med noe slikt møte, og Erik Prince hadde ingenting å gjøre i overgangsperioden, sier Sean Spicer, Trumps pressetalsmann.

En talsperson for Prince bekrefter at det var et møte, men sier det ikke hadde noe å gjøre med president Trump.

- Erik hadde ingen rolle i overgangs-teamet. Det er komplett oppspinn. Møtet hadde ingenting å gjøre med president Trump. Hvorfor ville sikkerhetsselskapet - som beskyldes for å ikke ha ressurser - rota rundt med overvåking av amerikanske borgere, når de skal jakte terrorister? spør den ikke-identifiserte kilden.

Støttet Trump

Washington Post skriver at møtet varte over to dager i Seychellene - en øystat som ligger øst for det afrikanske fastlandet i Det indiske hav, nord for Madagaskar.

Blackwater skulle i sin tid beskytte USAs utenriksdepartement i Irak, som den største private leverandøren av sikkerhetstjenester i landet. Prince har siden flyttet vekk fra USA.

Washington Post skriver at Prince selv skal ha gitt Trump 250 000 dollar, om lag 2,1 millioner norske kroner, til kampanjen i fjor. Princes søster, Betsy DeVos, er utdanningsminister i Trumps regjering. Prince skal ha blitt sett i Trumps valglokaler i New York i desember i fjor, ifølge avisa.

Blackwater (2009): • Stiftet av Erik Prince, tidligere kommandosoldat i spesialstyrken Navy SEAL. • Blackwater har cirka 1000 ansatte i Irak, og har hatt kontrakter med Bush-regjeringen verdt 800 millioner dollar. • I 2004 ble fire Blackwater-ansatte utsatt for en av de mest grufulle hendelsene siden invasjonen. De fire falt i et bakholdsangrep og de lemlestede likene ble senere hengt opp til allmenn skue. • I jula 2006 skjøt en Blackwater-ansatt en av livvaktene til Iraks visepresident. • I 2007 skjøt en Blackwater-ansatt en sivil, som skal ha kjørt for nær et sikkerhetspunkt. • I september 2007 ble 14 irakere drept, da en tungt bevæpnet Blackwater-konvoi åpnet ild mot sivile på Nisoor-plassen i Bagdad.