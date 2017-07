- Partiet bestemmer, men jeg har ingen planer om å gi meg

HAUGESUND (Dagbladet): De borgerlige partiene ligger i skrivende stund an til valgnederlag.

Med Venstre under sperregrensa og et Senterparti i voldsom framgang, viser nasjonale snittmålinger at Erna Solbergs regjering har en vanskelig vei å gå for å bli sittende med regjeringsmakt.

Dette er selv om Arbeiderpartiet heller ikke ser ut til å gjøre noe brakvalg: Med unntak av krisevalget i 2001 (24,1) og det heller svake resultatet i 2013 (30,8), må Jonas Gahr Støre helt tilbake til 1930 for å finne et dårligere valgresultat for partiet sitt enn snittmålingene til Pollofpolls viser for juli.

Solberg: - Gir meg ikke

Statsminister Erna Solberg forteller Dagbladet at hun ikke gir seg som Høyre-leder, selv om valgnatta 11. september 2017 skulle bli en gedigen nedtur.

- Jeg har ingen planer om å gi meg som partileder i Høyre. Det er svaret på spørsmålet om min framtid, sier hun bestemt.

Høyre har 22 prosentpoeng oppslutning på snittmålinger for juli. Arbeiderpartiet ligger ti prosentpoeng over, på 32,1. Solberg-leiren, som i dag fortsetter valgkampen i Rogaland, er likevel klar på at slaget absolutt ikke er tapt.

Spørsmål og svar

Erna Solberg har flere ganger det siste døgnet svart på hva hun gjør dersom Høyre mister regjeringsmakt, og svaret hennes har variert noe. Til VG sier Solberg at hun blir sittende, til TV 2 i går kveld sa hun at lederposisjonen i Høyre avgjøres av landsmøtet.

På vei inn i egen valgkampbuss, med trillekoffert i hånd, avviser Solberg kategorisk at hun eller partiet bedriver vinglete kommunikasjon rundt hennes politiske framtid.

- Det er bare snakk om hvordan jeg svarer på spørsmålsstillingen som blir stilt. Svaret mitt er i realiteten det samme, sier Solberg og gjentar at hun ikke har noen planer om å trekke seg som Høyre-leder dersom partiet går på et valgnederlag.

- Partiet bestemmer

Statsministeren sier likevel at det er landsmøtet i Høyre som bestemmer hennes framtid. Til syvende og sist ligger makta der.

Dersom partiet vil bytte henne ut, så vil Erna Solberg respektere det.

- Det er alltid partiet som bestemmer hvem som skal lede partiet. Men det er så mye jeg fortsatt skal gjøre og utrette, så jeg har ingen planer om å gå noe sted, sier Solberg og smetter inn i valgkampbussen.

Om ikke Erna Solberg er på vei noe sted, er i det minste valgkampen hennes det: Fra Haugesund kjører statsministeren sørover mot Stavanger og etterhvert Kristiansand. Søndag ettermiddag besøkte Solberg KrF-leder Knut Arild Hareide til søndagskaffe i hans barndomshjem på Bømlo.