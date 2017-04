Påskeraid mot parkerte BMW-er: - Gjem helst bilen i garasjen

(Dagbladet): Politiets påskeråd til BMW-eiere i Oslo og Østlandsrådet: Sett bilen inne hvis du har mulighet - nå er BMW-banden i gang igjen.

Etter flere måneders ro siden åtte litauere ble pågrepet i månedsskiftet november/desember i fjor, startet nye innbruddsraid i Kristiansand, Stavanger og Tønsberg for kort tid siden.

Nå har Oslo-politiet fått meldinger om fire BMW-slakt på ett døgn: tre i Solveien på Nordstrand natt til tirsdag og et nytt på Vinderen natt til onsdag.

Solveien: Meldinger om to BMW'er parkert langs denne veien, som er oppbrutt og tømt for dyrt utstyr. Vi foretar åstedsundersøkelser — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 11. april 2017

Og politiet blir ikke overrasket om det kommer flere.

- Det umiddelbare rådet er å gjemme inne bilene, så innbruddsobjekter ikke kan bli kartlagt. Erfaringene tilsier at verken såkalte deadlock-låser på 2017-modellene eller innbruddsalarm stopper fingerneppe innbruddstyver på jakt etter omsettelige deler, sier politioverbetjent Stig Vasbø ved etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon til Dagbladet.

Hans avsnitt leder etterforskning og kartlegging av omreisende kriminelle.

28. april er rettssaken mot de åtte som ble pågrepet før jul berammet, og det er i allefall ikke de samme denne gangen. Alle minus en har sittet i varetekt siden da.

I fjor var det om lag 300 BMW-innbrudd i Norge - likevel beskjedent mot om lag 3000 i Sverige.

Ingen hørte noe

Dagbladet snakket med en av BMW-eierne som fikk rensket sin X4 2016-modell for ratt, airbag, navigasjonsutstyr og multimediautstyr natt til tirsdag på Nordstrand.

- Bilen sto parkert ved hagegjerdet, bare 15 meter fra husveggen, og med innbruddalarm. Det var flere hjemme i huset, men ingen hørte noe. Og jeg merket ikke noe selv før jeg skulle meg ned i førersetet utpå formiddagen.

- Rattet var vekk. Og da så jeg at vinduet på passasjersiden var knust. De har nok valgt den siden som lå i skjul fra vein, sier bileieren til Dagbladet.

Vi har fått melding om nok en BMW som har hatt innbrudd og blitt tømt for dyrt utstyr i Solveien. Vi foretar åstedsundersøkelse også her. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 11. april 2017

Fant 15 000 ratt til salgs

Han og en kamerat sjekket flere nettsider etterpå, og fant 15 000 BMW-ratt til salgs, bare på eBay.

Forsikringsselskapene og politiet har beregnet at det koster opp mot 150 000 kroner å sette en nyribbet BMW i kjørbar stand igjen.

- Hva sa ditt verksted om skaden?

- Der sa at det hadde vært flere tilfeller de siste dagene. Og at det kan ta tre uker før jeg før bilen tilbake. Hvis alt av ledninger er klippet over, måtte de vente på deler fra fabrikken i Tyskland, sier mannen til Dagbladet.