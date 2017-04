Påsketurist funnet med hodeskader

(Dagbladet): - Det kan se ut som om det har vært en voldsepisode, men vi kan ikke si det med sikkerhet. Vi mistenker at han er utsatt for vold rett i forkant av at han ble funnet, sier operasjonsleder Borge Andam ved Sunnmøre politidistrikt.

Det var forbipasserende som meldte fra om at det lå en skadet mann på benken ved Hellebroa i Ålesund sentrum. Politiet fikk melding kl 0540.

Personen er fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim. Politiet opplyser at mannen har hodeskader, men kan ikke si hvor alvorlig skadene er.

- Politiet går gjennom overvåkingskameraer og kontakter vitner. Vi prøver å finne ut hva som er skjedd, sier Andam.

Politiet ber om at vitner til hendelsen melder seg.

Ålesund sentrum: person funnet ved Hellebrua av forbipasserende. Fått juling. Hentet av ambulans. Politiet søker etter gj personer i området — Politiet i M&R Sunnm (@Opssunnmore) 17. april 2017

Påskeferie

Den skadde er en mann i 30 årene som, ifølge politiet, skal være på besøk hos familie og venner i Ålesund i forbindelse med påskeferien.

- Han er nordmann og bor ikke i Ålesund. Han har tydeligvis vært i byen i forbindelse med påske. Han har oppholdt seg hos slekt og venner og vi har snakket med de som har tilknytning til han, sier operasjonsleder Andam.

Mannen ble funnet skadet på en benk nærheten av flere utesteder flere timer etter stengetid.

- Hva som har gjort at han fått skadene kan vi ikke si , men det kan være i forbindelse med en voldsepisode, sier Andam.

Operasjonslederen forteller at funnstedet blir behandlet som et åsted og at det er gjort tekniske undersøkelser.

Hellebrua: Personen som ble funnet fraktes Trondheim med luftambulanse. Mistanke alvorlig hodeskade. Vitner til hendelsen kontakte politiet — Politiet i M&R Sunnm (@Opssunnmore) 17. april 2017