Pave Frans vil ha forhandlinger om Nord-Korea: - Norge er alltid rede til å hjelpe

(Dagbladet): Pave Frans tar til orde for forhandlinger for å løse den spente situasjonen knyttet til Nord-Koreas atomvåpenambisjoner.

Han nevnte Norge som en mulig mekler, skriver NTB.

På vei hjem fra sitt besøk i Egypt, sa paven til reportere som reiste sammen med ham at det er behov for «forhandlinger med sikte på en diplomatisk løsning».

- Alltid rede

- Det er så mange tilretteleggere i verden, det er meklere som tilbyr seg, for eksempel Norge. Landet er alltid rede til å hjelpe, sier paven, ifølge Reuters.

Kommentarene fra Den katolske kirkens overhode kommer etter at Nord-Korea lørdag gjennomførte nok en missiltest, samtidig som USA jobber for å skjerpe sanksjonene mot regimet ytterligere.

Det som ifølge Sør-Korea var en mislykket oppskyting, skjedde bare timer etter at USAs utenriksminister Rex Tillerson hadde varslet FNs sikkerhetsråd om «katastrofale konsekvenser», dersom resten av verden - og især Kina - ikke presser Nord-Korea til å gi opp sitt våpenprogram.

Ifølge BBC advarte paven om at det er risiko for at krisesituasjonen utarter til en ødeleggende krig hvor «en stor del av menneskeheten» vil gå tapt.

Den britiske mediagiganten skriver videre at USAs president Donald Trump beskylder Pyongyang for å være respektløs overfor Kinas president.

Trump hadde nylig besøk av president Xi Jinping og lovpriste den kinesiske lederen for «å prøve veldig hardt» når det gjelder Nord-Korea.

- Forsiktig og tålmodig

Også Filippinenes president kom lørdag med noen velmente ord om hvordan han mener USA kan bidra til å unngå at konflikten med Nord-Korea tilspisser seg ytterligere, skriver NTB.

– Det påligger USA, som den som kan slå hardest, å bare være forsiktige og være tålmodige, sa Duterte etter et toppmøte i Manila der lederne for ti land i det sørøstasiatiske samarbeidet ASEAN var samlet.

Han sier lederne i regionen er «ekstremt bekymret» og advarer mot at et feiltrinn på Koreahalvøya kan «utløse en katastrofe».

– Se til at det ikke blir krig, for det vil påføre min region enorm lidelse, var oppfordringen Duterte sa han ville komme med til USAs president Donald Trump i et planlagt telefonmøte senere lørdag.