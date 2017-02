(Dagbladet): USAs videpresident Mike Pence forsikret i dag at landet støtter både Europa og NATO.

Erklæringen kom under sikkerhetskonferansen i München, som startet i går.

Pence hevder imidlertid at Europas lave forsvarsbudsjetter undergraver selve fundamentet for NATO-alliansen og benyttet sjansen til å komme med en kraftig advarsel til europeiske land.

Artikkel 5 står støtt

Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han.

- Mange land mangler et troverdig veikart for å oppfylle dette løftet, sa Pence.

- Løftet har vært uoppfylt for lenge. Det undergraver selve fundamentet for alliansen vår, sa han.

Pence understreket at NATO-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt. Men pakten har også en artikkel 3 som sier at byrdene skal deles, påpekte han.

- Forsvaret av Europa krever en forpliktelse fra deres side like mye som fra vår, sa visepresidenten.

Holder Russland ansvarlige

Mike Pence trakk også fram forholdet til Russland, og sa at landet er nødt til å innfri Minsk-avtalen i forbindelse med konflikten i Øst-Ukraina, skriver Reuters.

- Vit dette: USA vil fortsette å holde Russland ansvarlige for, selv når vi jobber for å opprette et nytt forhold, som dere vet at president Trump mener vil være mulig.

(Dagbladet/NTB)