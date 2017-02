Pence avgjorde med minste margin. La inn historisk stemme for å gjøre Betsy DeVos til ny utdanningsminister

(Dagbladet): USAs visepresident Mike Pence har sagt at det vil være «en ære» å gjøre Betsy DeVos til ny utdanningsminister. I dag avgjorde han det hele med minst mulig margin.

Pence' stemme måtte til for å få henne godkjent med hårfin margin. Dette skal være første gang noensinne at visepresidenten har vært avgjørende for å godkjenne et amerikansk regjeringsmedlem, skriver NTB.

For å få det til, har han sin tredje uke som visepresident, derfor gjort noe som tidligere visepresident Joe Biden aldri gjorde i løpet av sine åtte år i Det hvite hus.

Pence la inn en såkalt «tie break»-stemme i Senatet, etter at det lå an til å bli uavgjort. At Pence la inn den spesielle stemmen er historisk.

Jevnt i Senatet

Til og med to republikanske senatorer, fra henholdsvis Alaska og Maine, sa på forhånd at de ville stemme imot DeVos.

Gjennom hele kampen for å få DeVos godkjent av Senatet har Det republikanske partiet forsøkt å lokke til seg en republikansk stemme til. I dag lyktes partiet med å levere en seier til Trump, i en kamp som var forventet å bli like tøff som den endte opp med å bli, skriver CNN.

Den nye utdanningsministeren DeVos er relativt kontroversiell, og har tidligere foreslått at en skole i Wyoming skal få ha våpen i skolelokalene for å kunne beskytte seg mot grizzlybjørner. Forslaget har ført til brølende sinne blant offentlige støttespillere og fagforeninger for lærere.

Før høringen fikk også DeVos kritikk for at hun har lite erfaring med offentlige skoler, siden både hun og barna hennes har gått på privatskole.

Flyttet avstemning

Usikkerheten knyttet til DeVos fikk Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell til å flytte avstemningen om godkjenningen av DeVos fram, slik at stemmegivningen nå blir gjort før den planlagte stemmegivningen for Trumps utvalgte justisminister, Jeff Sessions, skriver CNN.

Sessions er en av republikanernes representanter i Senatet som støtter DeVos, og dersom Sessions forsvinner ut av Senatet før DeVos er godkjent, mister de en sikker stemme.

Noe som i verste fall kunne ha kostet DeVos posten som utdanningsminister.

Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, sa likevel forrige onsdag at han er «100 prosent sikker» på at DeVos får Senatets godkjennelse.

Fikk støttende Trump-tweet

Tirsdag twitret Trump sin støtte, og skrev blant annet at: «Betsy DeVos er en reformator og hun kommer til å bli en viktig utdanningsminister for våre barn».

Senate Dems protest to keep the failed status quo. Betsy DeVos is a reformer, and she is going to be a great Education Sec. for our kids! — President Trump (@POTUS) February 7, 2017

Søndag uttalte Pence selv at det ville være en ære for ham å kaste den avgjørende stemmen, om det skulle bli nødvendig, skriver The Guardian.

DeVos har hatt en enorm grasrotkampanje mot seg. Hovedargumentet mot henne er at hun slet med å svare på enkle spørsmål om utdanningspolitikk i høring. I tillegg har hun jobbet i flere år med å få finansiert privatskoler med offentlige midler.