Pence langer ut mot «uforutsigbare» Russland: - Ingen trussel er større

(Dagbladet): Først anklaget USA Russland for ulovlig valginnblanding.

Så skjerpet de sanksjonene mot stormakten i øst, hvorpå Russland svarte med å kaste ut 755 diplomater.

- Jeg bestemte at det var på tide å vise at vi ikke vil la noen ting forbli ubesvart, sa Russlands president Vladimir Putin i går.

Tydelig Pence

Nå får han tilsvar fra amerikanerne.

Dette i form av svært aggressiv retorikk fra visepresident Mike Pence.

Sistnevnte er på besøk i Estland, et Nato-land som har uttrykt bekymringer angående våpenmakten og intensjonene til Russland.

Så sent som i mai utviste landet to russiske diplomater.

Samme måned dømte de også en russisk statsborger til fem år i fengsel for spionasje.

- Ingen trussel er større for de baltiske statene enn deres uforutsigbare nabo i øst, sa Pence ifølge BBC.

- Vi er med dere

Den tidligere Indiana-guvernøren understreket også viktigheten av Nato.

Der hans overordnede, Donald J. Trump, tidvis har sådd tvil rundt unionens viktighet, valgte Pence følgende ord:

- Et sterkt og forent Nato er mer nødvendig nå enn det har vært siden kommunismens kollaps for et kvart århundre siden.

- Vi er med dere, la visepresidenten til overfor de estiske tilhørerne.

Sabelrasling

Talen til Pence kommer forut for Russlands kommende militærøvelser med naboen Hviterussland, ifølge BBC.

For få dager siden holdt landet også en øvelse i Østersjøen sammen med kinesiske skip, samtidig som også USA har styrket sin tilstedeværelse i området.

Framrykningen fra amerikansk hold har blant annet tatt form av øvelser nær Kaliningrad, samt tilstedeværelse på Værnes i Nord-Trøndelag.

Tviler på aggresjon

Da Dagbladet snakket med Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, om situasjonen, tvilte hun på at noen av partene hadde offensive intensjoner.

Likevel omtalte hun situasjonen som skummel.

- Det som er skummelt er at amerikanske og russiske baser beveger seg stadig nærmere hverandre, samtidig som andre aktører deltar i krigsøvelsene, sa Wilhelmsen, for så å understreke faren for misforståelser.

Dette i en situasjon der russiske og amerikanske styrker stadig flyttes nærmere hverandre.

- Når den ene aktøren ser den andre som offensiv, og forklarer sine egen opprustning som defensiv, oppstår det en situasjon der man fort kan misforstå hverandre, uttalte NUPI-forsker Julie Wilhelmsen.